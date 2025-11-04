زنگنه در صحن علنی:
کلید طلایی مجوزها به دست مسئول سامانه افتاده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه کلید طلایی مجوزها به دست مسئول سامانه افتاده است.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای اجرای یک قانون خوب، نیاز به وجود یک دولت مقتدر است لذا باید اذعان کرد در هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد چنین اقتداری دیده نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: مسئولان بیان کردند خیلی از دستگاهها به سامانه وصل نشدند اما ای کاش همان دستگاههایی هم که وصل شدهاند، وصل نمیشدند. مشکل کنونی در این زمینه به یک فکاهی شبیه است.
وی افزود: عنوان مثال برای دریافت یک مجوز به وزارت سمت یا جهاد کشاورزی مراجعه میشود که در پاسخ میگویند سامانه قطع است؛ ۵ الی ۶ ماه از قطعی سامانه زمان میبرد لذا درخواست میشود برای صدور مجوز به صورت کاغذی اقدام شود که پاسخ میدهند بر اساس قانون این امر تخلف است.
زنگنه ادامه داد: درخواست میشود که سامانه را برای صدور مجوز وصل کنند که میگویند قطعی این موضوع دست وزارت ارتباطات است؛ به این وزارتخانه مراجعه میشود تا سامانه را وصل کنند اما آنها نیز پاسخ میدهند که سامانه قطع است؛ از آنها میخواهیم بنویسند که سامانه قطع است تا وزارتخانه مربوطه به صورت کاغذی اقدام به صدور مجوز کند اما آنها میگویند اگر چنین کاری انجام دهیم تخلف بوده و دستگاههای نظارتی با ما برخورد میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی عزمی در دولت نباشد، حتی از سامانهای که برقرار شده، سوء استفاده میشود؛ یعنی مدیران دولتی و وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه به جهت ضعف و ناکارآمدی که نمیتوانند حاکمیت و قدرت خودشان را در جهت پیشبرد وظایفشان انجام دهند، صدور مجوز را به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار خود میگیرند.
وی بیان کرد: بر این اساس به هر کسی بخواهند مجوز بدهند با امضای وزیر یا فلان معاون وزیر انجام میدهند اما اگر نخواهند کاری انجام دهند آنقدر فرد مراجعه کننده را دور خودش میچرخانند تا ناامید شود.
زنگنه گفت: ما این قانون را نوشتیم تا روزنامهها از خرید و فروش مجوز خالی شود اما متاسفانه کلید طلایی مجوزها به دست مسئول سامانه و مسئول فلان سیستم الکترونیک داده شده است؛ یعنی گاهی اوقات صفحه طولانی تشکیل میشود تا تیک فلان سامانه زده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: میخواهیم وزیر اقتصاد با جدیت وارد این موضوع شود و دستگاههایی که وصل شدهاند را بررسی کنند./