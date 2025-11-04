قطعنامه سراسری راهیپمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن قطعنامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یوم‌الله سیزده آبان»، نقطه کانونی تقابل گفتمانی جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی و یادآور حماسه دانش‌آموزان و دانشجویان پیشتاز عرصه انقلاب است، غیورمردانی که به‌تأسی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(قدس‌الله‌نفس‌الزکیه) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی)، این روز را به معیار عزت، خودباوری و ایستادگی ملی در برابر استکبار تبدیل ساختند و امروز بعد از قریب به پنج دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، اقتدار ناشی از همین دکترین استکبارستیزی عقلانی، معادلات منطقه و جهان را به‌نفع جبهه حق دگرگون نموده و مانع یکه‌تازی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیوفاشیسم در غرب آسیا شده است.

اینک که در تقابل حق و باطل، غزه‌ی مقاوم اما محصور در توحش مدرن استکبار، با سلاح ایمان و اراده الهی با ضربه کوبنده و غیرقابل ترمیم بر پیکره رژیم ضدانسانی و نژادپرست صهیونیستی، محاسبات و نقشه های شوم این رژیم جعلی را مختل و درهم شکسته، ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، «متحد و استوار مقابل استکبار» و با اعتماد راسخ به نصرت الهی و اعتقاد بر استکبارستیزی به‌عنوان اصل خدشه‌ناپذیر و با ندای «هیهات منّا الذّلّة»، مواضع خود را با بانگ رسای «الله‌اکبر خامنه‌ای رهبر» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به جهانیان اعلام می‌داریم:

۱- ما شرکت‌کنندگان در این حماسه ملی، با حمایت از هرگونه حرکت های مردمی در تمام نقاط جهان علیه نظام سلطه، با تأکید بر اصل «مقاومت فعال»، هرگونه سازش یا تسلیم در برابر هژمونی قدرت‌های استکباری، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم فاشیستی صهیونیستی، را قویاً محکوم و بر «عدم اعتماد مطلق» به غرب تأکید کرده و صیانت از منافع ملی را منوط به تداوم گفتمان مقاومت و پیگیری راهبرد خنثی‌سازی مؤثر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی می‌دانیم. همچنین، محکومیت جنایات جنگی صهیونیست‌ها و حمایت قاطع از جبهه مقاومت، به‌ویژه ملت مظلوم فلسطین و غزه را مسئولیت محوری و وجودی امت اسلامی می‌دانیم.

۲-ما ملت ایران، حفظ اقتدار ملی و استقلال همه‌جانبه کشور را در گرو تثبیت قدرت و استحکام درونی دانسته و بر «وحدت مقدس» و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور و پرهیز جدی از واگرایی‌های تفرقه‌افکنانه تأکید می‌ورزیم و همچنین، حق مشروع ملت در ارتقاء بنیه دفاعی و ادامه راهبرد بازدارندگی فعال را غیرقابل مذاکره دانسته وخواهان تقویت خودباوری علمی و فناوری در راستای نیل به خودکفایی اقتصادی و تبیین هوشمندانه دستاوردهای محوری« ایران قوی» برای تقویت امید اجتماعی هستیم.

۳- ما آحاد ملت، تبعیت مطلق از ولایت فقیه را رمز صیانت از هویت نظام و محور ثقل وحدت فرماندهی در مواجهه با تهدیدات راهبردی دانسته و ضمن تجدید میثاق قاطع با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر حراست از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و میراث شهدا، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان پیشرو در عرصه استکبارستیزی، تأکید نموده و معتقدیم که تداوم راه این عزیزان، ضامن بقای انقلاب و تحقق نهایی اهداف آن است.

۴- ما مردم حاضر در این راهپیمایی مسئولان و دولتمردان را به احیاء حکمرانی اقتصادی فرا می‌خوانیم و بر الزام حداکثری به حل ریشه‌ای معضلات معیشتی، اجرای طرح‌های کلان برای کاهش مؤثر تورم و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی تأکید می‌نماییم و معتقدیم دستگاه‌های اجرایی باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و خدمت صادقانه، زمینه وفاق ملی را بیش‌ازپیش مستحکم سازند و از قوای سه گانه و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که با عزم راسخ، به پالایش ساختار درونی پرداخته و بدون اغماض با عناصر نفوذی و سوءاستفاده‌گرانی که با مهندسی بازار و ایجاد تورم، در پی تولید نارضایتی اجتماعی هستند قاطعانه برخورد نمایند.

۵- ما ملت ایران، بر اولویت راهبردی مقابله با تهدیدات فرهنگی و جنگ ترکیبی - شناختی دشمن تأکید می‌ورزیم و جهاد تبیین را وظیفه‌ای حتمی برای روشنگری ماهیت دشمن و امیدآفرینی مؤثر دانسته و از نهادهای فرهنگی می‌خواهیم که با صیانت از هویت ملی- دینی و ارزش‌های بنیادین اسلامی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب به تأسی از آموزه های حضرت زهراسلام الله علیها و مکتب فاطمی، از نفوذ و تهاجم فرهنگی هدفمند جلوگیری نموده و خیانت‌های تاریخی آمریکا را برای نسل جوان تبیین سازند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

سیزده آبان ۱۴۰۴

انتهای پیام/