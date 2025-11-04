به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: یکی از قوانین درخشان مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود؛در واقع تلاش شد یکی از تحریم‌های داخلی برداشته شود تا افراد بتوانند به راحتی مجوز دریافت کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در واقع دستگاه‌های دولتی باید از قیم دولتی به خادم کسب و کار تبدیل شود؛ علی رغم همه زحماتی که در وزارت اقتصاد انجام شده اما باید اذعان کرد توقع از دستگاه‌های توسعه مانند سازمان اداری استخدامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و ... طور دیگری بود.

وی افزود: اگر این دستگاه‌ها مانند نظام روانشناسی مشاوره، کانون وکلا، نظام مهندسی و ... ایده دارند که این قانون اجرایی نیست، بیایند حرف‌هایشان را بزنند اما جلوی قانون ایستادند درست نیست. از دستگاه نظارتی مانند دادستان و سازمان بازرسی توقع می‌رود به این موضوع وارد شوند و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر اساس اصل ۲۳۴ به این موضوع رسیدگی کند.

طغیانی تصریح کرد: ما همچنان در بحث اطلاعات بین دستگاهی دچار مشکل هستیم؛ کاری که مربوط به استعلامات و تسهیل روابط بین دستگاهی است، هنوز عملیاتی نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: روزی که این قانون شروع به کار کرد ۲۵۰ امضا برای صدور یک مجوز نیاز بود اما اکنون این تعداد امضا در دل سامانه‌ها گنجانده شده است اما باید یادآور شد که این تعداد کم نشده است.

وی گفت: پالایش مقررات، ضعف در نظام نظارت و ارزیابی و عملکرد دستگاه‌ها و ... از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه شود؛ اکنون فقط گفته می‌شود که کدام دستگاه متصل شده و کدام دستگاه متصل نشده است اما اینکه در دل این دستگاه‌ها چه میزان هزینه و زمان کم شده پاسخی برایش وجود ندارد.

طغیانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید به مجلس گزارش کیفی به مجلس ارائه دهند و بر اساس یک نظام رتبه‌بندی بگویند کدام دستگاه‌ها جلوتر و کدام دستگاه‌ها عقب مانده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین باید یادآور شد در قانون تامین مالی و تولید زیرساخت آمده مجوزها باید بدون نام صادر شوند اما وزارت کشور در این قانون و همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها باید وسط میدان باشد.

