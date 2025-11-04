خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طاهری در صحن علنی:

درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده است

درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده است
کد خبر : 1709165
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: در حوزه مجوزهای زمین‌پایه، که اصل مجوزها محسوب می‌شوند، هنوز استعلام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود و فقط یک دستگاه فرآیند الکترونیکی را اجرا کرده است.

به گزارش ایلنا، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای مردمی کردن اقتصاد، در مجلس قبل دو قانون به‌صورت مفصل کار شد. یکی از محورهای اساسی این مسیر، تسهیل صدور مجوزها برای تولد آسان یک کسب‌وکار و مورد بعدی بهبود محیط کسب‌وکار و تأمین مالی تولید است تا زمینه رشد سریع و پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به برخی موانع ساختاری افزود: بخشی از کار مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و ما هم باید کمک کنیم این مسیر به نتیجه برسد. قرار بود ۴۷۰۰ مجوز شرایط خود را اعلام کنند اما هنوز برخی شرایط خود را اعلام نکردند.حدود پنج درصد از این مجوزها که از نوع کسب‌وکارهای مهم و پایه‌ای هستند، هنوز به درگاه ملی وصل نشده‌اند.

طاهری تأکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها نیز مجوزهای قبلی را به شناسه یکتای واحد تبدیل نکرده‌اند تا بتوان از آن در تمدیدها و استعلام‌ها استفاده کرد. درخصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده و لازم است استانداران و وزارتخانه‌ها به‌صورت جدی وارد عمل شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه مجوزهای زمین‌پایه، که اصل مجوزها محسوب می‌شوند، هنوز استعلام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود و فقط یک دستگاه فرآیند الکترونیکی را اجرا کرده است. بنابراین لازم است وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخ‌گو باشد. ما اعلام کرده‌ایم گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ کفایت نمی‌کند و در صورت لزوم باید موارد به قوه قضاییه ارجاع شود.

وی همچنین خطاب به دولت گفت: بنده فهرست دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه وصل نشده یا شناسه‌ها را تبدیل نکرده‌اند بعد از جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.

طاهری با انتقاد از وضعیت فعلی مقررات‌زدایی اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون گزارش می‌شود مربوط به چند سال قبل است؛ در یک سال و نیم اخیر عملاً روند مقررات‌زدایی متوقف شده است. آخرین بار که فهرست شروط و مدارک مجوزها به‌روز شد مربوط به اوایل دوره بود. در این حوزه هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای اصلاح وجود دارد.

او با اشاره به صدور مقررات خلق‌الساعه افزود: طبق اطلاعات سامانه شکایات، در شش ماه اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰ مقرره خلق‌الساعه تصویب شده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان اقتصادی از این موضوع شکایت کرده‌اند. این نشان می‌دهد نظارت و اصلاح جدی ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ