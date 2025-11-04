نماینده قم به صورت مشروط از توضیحات وزیر علوم قانع شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان) مجلس، سوال محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و ۶۴ نفر دیگر از نمایندگان مجلس، از حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بررسی کرده و در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر علوم، محمد منان رئیسی سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.

محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه چرا وزارت علوم که مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری عملیاتی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نداشته و دچار روز مرگی شده است؟پس از استماع توضیحات وزیر علوم، گفت: سوال ملی است و مهم است. از روی انصاف اگر قضاوت کنیم باید به رای گذاشته شود. به نظر من این سوال شایسته به رأی گذاشتن است.

وی ادامه داد: جمعی از دوستان خواهش کردند فرصت دهیم. من شش ماه به وزیر علوم فرصت دادم و کاری انجام نشد. می‌گویند سه ماه فرصت دهید. من چطور اعتماد کنم؟ در این زمینه حضرت آقا هم گلایه کرده است. شما باید از ابتدای سال دوم برنامه هفتم برنامه محوری و ماموریت محوری دانشگاه‌ها را در دستور کار بگذارید.

وی تاکید کرد: به این شرط سوال را به رأی نمی‌گذارم که در ظرف سه ماه متعهد شوند که این کار را انجام دهند وگرنه به کمیسیون اصل نود شکایت خواهم کرد.

با تعهد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نهایت محمد منان رئیسی به صورت مشروط قانع شد و سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، افزود: ما در هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای می‌گذاریم و مطالبات منطقه‌ای آقای منان رئیسی را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطالبه می‌کنیم.

در ابتدای بررسی این دستور، عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی متن گزارش این کمیسیون پیرامون سوال منان رئیسی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح ذیل قرائت کرد:

با احترام بازگشت به نامه شماره ۴۶۸۴۷۵۴ مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص سوال ملی آقای محمد منان رئیسی نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد و ۶۴ نفر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل ارسال می‌گردد.

چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مغزافزار و مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنش گری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسایل کشور ندارد و دچار روزمرگی شده است.

نتیجه بررسی: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع احضارات طرفین و نظر به عدم اقناع به نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت طرح و استماع نظرات وزیر و نماینده سوال کننده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

انتهای پیام/