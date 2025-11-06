مجلسی که در راس امور نباشد هیچ تناسبی با شأن ملت بزرگ ایران ندارد

آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات برخی نمایندگان تندرو مجلس علیه مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و برخی مقامات فعلی گفت: واقعیتی که اتفاق افتاده این است که یک روندی در مورد انتخابات طی شده که به نظر من اینکه ما بخواهیم با یک متغیری مثل رفتار نمایندگان مجلس آن را قضاوت کنیم، آدرس غلط دادن است.

وی ادامه داد: روندی که طی شده این است که نهاد انتخابی مجلس با توجه به روند نظارتی که در انتخابات دوره قبل طی شد و مبنای عمل برای مجریان و برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفت باعث شده که مجلسی که باید در راس امور باشد، دیگر در راس امور نباشد.

رئیس جبهه اصلاحات گفت: معتقدم این موضوع نیاز به یک بازنگری جدی دارد که ما اگر نتوانیم انتخاباتی را برگزار کنیم که میزان واقعی، رای ملت باشد، عادلانه، معنادار و اثربخش باشد و به همین بسنده کنیم و دایره انتخاب مردم را محدود کنیم، نتیجه آن می‌شود مجلسی که نه تنها در راس امور نیست بلکه به هیچ وجه تناسبی با شأن ملت بزرگ ایران ندارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به توقف قانون عفاف و حجاب توسط شورای عالی امنیت ملی و سر و صداهای دوباره در این خصوص پس از چند ماه گفت: من فکر می کنم مبنا را ما باید تصمیم شورای عالی امنیت ملی بگذاریم که متاثر از تحولات جامعه و رخدادهایی است که در جامعه امروز ایران شکل گرفته است.

رئیس جبهه اصلاحات گفت: مخصوصا پس از حادثه‌ای که برای خانم مهسا امینی رخ داد و فضایی که پس از آن در کشور شکل گرفته، این نوع رفتارها به هیچ وجه نسبتی با فضای موجود در جامعه و خواست جامعه ایران ندارد.

منصوری گفت: این نوع رفتارها بر شکاف‌ها و دوقطبی ها دامن می زند آن هم در شرایطی که این گام بزرگ توسط شورای عالی امنیت ملی برداشته شده تا جامعه بتواند بر اساس باورها، ارزش ها و هنجارهایی که به آن معتقد است به یک معدلی از پوشش خودش برسد.

