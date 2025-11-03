خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار پاکپور در نشست با کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد

آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است

آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
کد خبر : 1709024
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با سردار پاکپور فرمانده سپاه گفت: در این جلسه سردار پاکپور از آمادگی کامل و حداکثری سپاه پاسداران برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت سخن گفت و تأکید داشت که آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و نیروهای سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به دیدار امروز  اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سردار سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی امروز با فرمانده سپاه و جمعی از معاونین و مسئولان سپاه، و همچنین سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

وی توضیح داد: در این نشست، سرلشکر پاکپور گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر یعنی از زمان آغاز دوره فرماندهی خود به ویژه در جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و به سلسله اقداماتی که در بخش‌های مختلف، به‌خصوص در نیروی هوافضای سپاه برای شکست رژیم صهیونیستی، انتقام از این رژیم و تنبیه متجاوزان صهیونیست انجام شده بود، اشاره کرد.

رضایی اضافه کرد: سرلشکر پاکپور همچنین تحلیلی از شرایط کشور و منطقه ارائه داد و از آمادگی کامل و حداکثری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت خبر داد. ایشان تأکید کرد که آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و نیروهای سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اشاره به گزارش سردار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، گفت: سردار خادمی گزارشی در حوزه امنیتی و اقدامات برای تأمین امنیت کشور و افزایش ضریب تامین امنیت کشور ارائه کرد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و ایثارگری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی از سپاه پاسداران تأکید و اعلام آمادگی کردند که مجلس از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای پشتیبانی از سپاه و تقویت توان دفاعی کشور استفاده خواهد کرد.

رضایی بیان کرد: در این نشست، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز سپاه را مظهر ایثار، گذشت، و اقتدار ملت ایران توصیف کرد و گفت که سپاه امروز در اوج آمادگی برای مقابله با دشمنان ملت ایران قرار دارد و به هرگونه شرارت، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد. ایشان بر لزوم حمایت از سپاه صیانت از مرزهای کشور تأکید کرد.

می در پایان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اهدای لوح تقدیر به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از زحمات، مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و ایثارگری‌های ظفرمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ