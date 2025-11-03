خبرگزاری کار ایران
برگزاری مراسم ترحیم برادر مصطفی تاجزاده با حضور فعالان سیاسی اصلاح‌طلب + تصاویر

برگزاری مراسم ترحیم برادر مصطفی تاجزاده با حضور فعالان سیاسی اصلاح‌طلب + تصاویر
مراسم ترحیم برادر مصطفی تاجزاده در مسجد نور تهران و با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ترحیم محمد تاجزاده برادر سید مصطفی تاجزاده عصر امروز با حضور چهره‌های سرشناس در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم  حسین مرعشی، هادی خانیکی، سید محمد علی ابطحی،  بیژن زنگنه،  محمد جواد حق شناس، جواد اطلاعت، مصطفی معین، ابراهیم اصغرزاده، اسماعیل گرامی مقدم،  احمد مسجد جامعی، بهروز نعمتی، مصطفی کواکبیان، عرب‌سرخی،  کرباسچی، محمد مهاجری، صادق زیباکلام، جواد امام، منتجب‌نیا و جمع کثیری از فعالان سیاسی حضور داشتند.

سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است، بعد از سال ها به مرخصی آمد.

این مرخصی بعد از آن به وی داده شد که برادرش سیدمحمد تاجزاده، درگذشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری سیدمحمد تاجزاده روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.

