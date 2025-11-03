۱۳ آبان امسال با مدیریت دانشآموزان برگزار میشود
نشست خبری نمایندگان تشکلهای دانشآموزی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، نوجوانان با مرور سه واقعه تاریخی ۱۳ آبان، از کاپیتولاسیون تا شهادت دانشآموزان در سال ۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا بر ضرورت روشنگری نسل جدید، دشمنشناسی و پرهیز از شعاریشدن برنامهها تأکید کردند و اعلام کردند امسال، اجرای بخشهای مختلف مراسم ۱۳ آبان از ماکتهای علمی تا نمایشگاههای فرهنگی، توسط خود دانشآموزان انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه محمد رسول الله استان تهران، نشست خبری نمایندگان تشکلهای دانشآموزی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد؛ نشستی که محور آن، تبیین جایگاه تاریخی ۱۳ آبان، واکاوی مفهوم مبارزه با استکبار و نقش نسل نوجوان در استمرار گفتمان انقلاب اسلامی بود.
در آغاز این برنامه، مجری نشست با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران تأکید کرد این نشست با هدف تبادل اندیشه و ارتقای سطح تحلیل نسل نوجوان برگزار میشود.
در ادامه، نخستین نماینده تشکل دانشآموزی با تشریح چرایی نامگذاری ۱۳ آبان به «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» گفت نسل امروز پرسشگر است و باید بداند این روز چگونه در بستر رویدادهای تاریخی شکل گرفته است. او سه واقعه کلیدی تاریخ معاصر در این روز را مرور کرد؛ اعلام عزای عمومی امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، شهادت ۵۷ دانشآموز انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام.
وی تأکید کرد بدون «دشمنشناسی»، آیندهنگری و برنامهریزی درست برای کشور ممکن نیست و افزود: «دانستن گذشته و شناخت نقشههای دشمن، پیشنیاز ساختن آینده است.»
این نماینده دانشآموزی همچنین به موضوعات مختلف از کودتاها تا ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، تحریم دارویی بیماران و وجود بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی آمریکا اشاره کرد و گفت: «کشوری با این کارنامه نمیتواند نسخهپیچ حقوق بشر باشد. شعار مرگ بر آمریکا خطاب به مردم نیست، بلکه خطاب به خوی استکباری نظامهاست.»
نماینده دیگر تشکل دانشآموزی نیز با اشاره به نگاه نسل نوجوان نسبت به این روز گفت: «۱۳ آبان تنها یک روز تاریخی نیست؛ یادآور ایستادگی ملت ایران است. گرچه جنگ هشتساله را ندیدهایم، اما مفهوم عزت را در خون شهیدان نسل خود درک کردهایم.»
در بخش دوم نشست، خبرنگاران درباره جزئیات اجرایی مراسم امسال پرسیدند. نمایندگان تشکلهای دانشآموزی اعلام کردند که اداره مراسم ۱۳ آبان بهطور کامل در دست نوجوانان خواهد بود و دستسازههای علمی، ماکتهای نمادین از سانتریفیوژ، موشکهای بومی و نمادهای استکبار توسط دانشآموزان طراحی و اجرا شده است. همچنین برگزاری نمایشگاه فرهنگی، سرودهای میدانی و فعالیتهای هنری و رسانهای پیشبینی شده است.
نماینده تشکلها با اشاره به لزوم پرهیز از شعاریشدن گفت: «۱۳ آبان امسال نه تکرار، که تجربهای تازه است؛ نسلی که جنایات را از نزدیک در رسانهها دیده، مقاومت را با گوشت و پوست درک کرده است.»
در پاسخ به پرسشی درباره تداوم فعالیتها پس از ۱۳ آبان نیز تأکید شد سلسله نشستهای تبیینی و جلسات روشنگری در مدارس ادامه خواهد داشت.
در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پررنگتر شدن نقش دانشآموزان در چنین نشستهایی نیز گفته شد: «هرجا نوجوان ایرانی قدم گذاشته اتفاقات بزرگ رقم خورده است. تفاوت امسال در عمق نگاه نسل جدید است؛ نسلی که چهره واقعی استکبار را دیده و با بینش تازه وارد میدان شده است.»
همچنین با اشاره به شهادت ۳۴ دانشآموز در جنگ ۱۲ روزه اعلام شد راهپیمایی امسال به یاد آنان برگزار میشود.
در جمعبندی پایانی، نماینده تشکل دانشآموزی با تعبیر «نسل مقاومت»، ۱۳ آبان امسال را «پیوند خون شهیدان و آگاهی نوجوانان» توصیف کرد و گفت حرکت ۱۳ آبان پایان مسیر نیست؛ بلکه آغاز روندی مستمر در عرصه فرهنگی، رسانهای و آموزشی برای تداوم تبیین و روشنگری است.