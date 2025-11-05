رحمتزاده در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
گرانی گوشت قرمز؛ نتیجه فقدان حکمرانی در زنجیره تولید و توزیع و بیکیفیتی نظارتها
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حکمرانی کامل باشد، مطلوبیت حکمرانی به وجود میآید، لذا در قیمتگذاریها بعضاً دخالتهایی میکنیم معدل طبیعی اقتصاد را مبتنی بر عرضه و تقاضا برهم میزنیم. نظارتها هم کیفیتی ندارد که نتیجهاش میشود این فیلمها، ویدئوها و اخباری که در جامعه منتشر میشود که هم اثر اقتصادی و قیمتی روی محصول دارد و هم اثر روانی بر جامعه دارد.
سعید رحمتزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره گرانی گوشت قرمز و این که گفته میشود عدم اختصاص ارز ترجیحی مناسب باعث گرانی این قلم شده است، گفت: اینها گفته میشود اما عوامل مختلفی وجود دارد، یعنی قیمتها وابسته به یک عامل و متغیر نیستند. گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت عوامل مختلفی دارد که از این قضیه مستثنی نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قیمت محصولات پرمصرف و کالاهای اساسی که در حال حاضر در رسانهها به آنها پرداخته میشود و مردم هم رضایتی از محصولات ندارند و بعضاً از کیفیت محصولات هم رضایتی ندارند وابسته به عوامل مختلف است؛ من بارها گفتهام همان طور که زنجیرهها در تولید و توزیع مهم هستند حکمرانی هم تابع یک زنجیره است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستگاههایی که متولی نظارت بر این حوزه در دولت هستند باید جدیتر و بیشتر با این مسئله برخورد کنند و نتیجهاش به مردم منعکس شود. انتظار داریم رسانه ملی به این مسائل به صورت نظارتی و کارشناسی بپردازد و میدان را فراهم کند که مردم از زوایای یک مسئله مهم آگاه شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستگاههایی که متولی نظارت بر این حوزه در دولت هستند باید جدیتر و بیشتر با این مسئله برخورد کنند و نتیجهاش به مردم منعکس شود. انتظار داریم رسانه ملی به این مسائل به صورت نظارتی و کارشناسی بپردازد و میدان را فراهم کند که مردم از زوایای یک مسئله مهم آگاه شوند.