سعید رحمت‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گرانی گوشت قرمز و این که گفته می‌شود عدم اختصاص ارز ترجیحی مناسب باعث گرانی این قلم شده است، گفت: این‌ها گفته می‌شود اما عوامل مختلفی وجود دارد، یعنی قیمت‌ها وابسته به یک عامل و متغیر نیستند. گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت عوامل مختلفی دارد که از این قضیه مستثنی نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قیمت محصولات پرمصرف و کالاهای اساسی که در حال حاضر در رسانه‌ها به آن‌ها پرداخته می‌شود و مردم هم رضایتی از محصولات ندارند و بعضاً از کیفیت محصولات هم رضایتی ندارند وابسته به عوامل مختلف است؛ من بارها گفته‌ام همان طور که زنجیره‌ها در تولید و توزیع مهم هستند حکمرانی هم تابع یک زنجیره است.

وی درباره اینکه در فضای مجازی ویدئو‌های منتشر شده است که فروشگاه‌ها در پی افزایش قیمت گوشت در حال جمع‌آوری گوشت‌ها از قفسه‌های خودشان هستند، عنوان کرد: اگر حکمرانی کامل باشد، مطلوبیت حکمرانی به وجود می‌آید، لذا در قیمت‌گذاری‌ها بعضاً دخالت‌هایی می‌کنیم معدل طبیعی اقتصاد را مبتنی بر عرضه و تقاضا برهم می‌زنیم. نظارت‌ها هم کیفیتی ندارد که نتیجه‌اش می‌شود این فیلم‌ها، ویدئو‌ها و اخباری که در جامعه منتشر می‌شود که هم اثر اقتصادی و قیمتی روی محصول دارد و هم اثر روانی بر جامعه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دستگاه‌هایی که متولی نظارت بر این حوزه در دولت هستند باید جدی‌تر و بیشتر با این مسئله برخورد کنند و نتیجه‌اش به مردم منعکس شود. انتظار داریم رسانه ملی به این مسائل به صورت نظارتی و کارشناسی بپردازد و میدان را فراهم کند که مردم از زوایای یک مسئله مهم آگاه شوند.

