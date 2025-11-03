آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین عزیزمان ایران، هستیم

به گزارش ایلنا، بیانیه ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت ۱۳ آبان به این شرح است:

سیزدهم آبان، یادآور حوادث سرنوشت ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این روز، خاطره تبعید حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) به عنوان معمار کبیر انقلاب، کشتار دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار را زنده می کند؛ حوادثی که هر یک از آنها فصل نوینی در مبارزه با استکبار جهانی و استقلال طلبی ملت ایران گشود. دشمن آمریکایی در طول حدود ۵ دهه گذشته از هیچ اقدامی برای تعدی به حقوق ملت ایران فروگذار نکرده است. آنان در ادامه ی تلاش های مذبوحانه خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تجاوز آشکار به خاک کشورمان و پشتیبانی آشکار و تمام قد از تعرض بی شرمانه رژیم تروریستی صهیونی، هوشیاری ملت ایران را افزایش دادند و دشمن ستیزی مردم عزیزمان را ارتقا بخشیدند و از عمق توطئه ها، فتنه ها و دسیسه های دشمن پرده برداشته شد.

تمام تلاش آمریکا به عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن است تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازی های تبلیغاتی به دست آورند. دشمن، خود به خوبی می داند که در اثر ضربات دردناک و سیلی های محکم و پیاپی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دلیل انسجام و همبستگی ملت ایران، آمادگی نیروهای مسلح و به خصوص اراده الهی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) امکان تعدی مجدد را از دست داده است و می کوشد تا ملت مقاوم ایران را در وضعیت تعلیق «نه جنگ و نه صلح» قرار دهد.

ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و تبریک مجاهدت ها در این روز بزرگ به تمامی دانش آموزان، معلمان و خانواده های گرامی، تاکید می نماید فرزندان شما در نیروهای مسلح دست در دست یکدیگر و متحد در دفاع از حرم شریف ایران زمین، استوارند و با چشم های بیدار و انگیزه پولادین برای مقابله با هرگونه خطا از سوی دشمن و وارد آوردن ضربه ای که کیان رسوای صهیونیستی را بر باد دهد، آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین کشور عزیزمان ایران، هستند. اراده مستحکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسلامی ایران، از توکل بر خداوند متعال، مدیریت حکیمانه فرمانده معظم کل قوا ( مدظله العالی) و اعتماد خالص ملت ایران و پایمردی شما مردم عزیز، توان می گیرد.

