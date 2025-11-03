خبرگزاری کار ایران
پاسخ وزارت خارجه به تذکر کوچک‌زاده درباره امضای موافقتنامه سایبری

پاسخ وزارت خارجه به تذکر کوچک‌زاده درباره امضای موافقتنامه سایبری
سخنگوی وزارت امور خارجه به تذکر شفاهی از سوی مهدی کوچک زاده نماینده مجلس شواری اسلامی به وزارت خارجه مبنی بر اینکه چرا معاون کنسولی وزارت خارجه بدون کسب نظر مجلس اقدام به امضای موافقتنامه سایبری در ویتنام کرده است، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در پاسخ به سوال ایلنا، در رابطه با  تذکر شفاهی از سوی  مهدی کوچک زاده نماینده مجلس شواری اسلامی به وزارت خارجه مبنی بر اینکه چرا معاون کنسولی وزارت خارجه بدون کسب نظر مجلس اقدام به امضای موافقتنامه سایبری در ویتنام کرده است و در مورد اینکه  آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: موضوعی که مطرح شد، در واقع مربوط به موافقت‌نامه‌ای یا عهدنامه‌ای است که اخیراً برای امضا توسط کشورهای مختلف باز شده؛ این موافقت‌نامه درباره مقابله با جرایم سایبری است و طی سه تا چهار سال مذاکرات در سطح سازمان ملل متحد پیش رفته است.

وی افزود: ما طبق قوانین جاری و مقررات لازم‌الاجرا برای امضای هر سند بین‌المللی موظف هستیم که اجازه‌نامه لازم را از هیئت دولت اخذ کنیم. این امضا در حال حاضر صرفاً امضای موقت محسوب می‌شود و هیچ تعهدی را برای ما ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: برای آنکه جمهوری اسلامی ایران عضویت رسمی در این سند را پیدا کند، حتماً باید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شود و پس از آن مراحل بعدی تا ابلاغ نهایی به‌عنوان معاهده لازم‌الاجرا انجام گیرد. بنابراین، تا کنون فقط موافقت در حد امضای موقت صورت گرفته است.

