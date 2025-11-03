پیگیری قوه قضاییه درباره بازداشت استاد ایرانی در ترکیه
رئیس قوه قضاییه، دستور پیگیری فوری وضعیت «احمدرضا بیضایی» استاد و محقق ایرانی بازداشتشده در ترکیه را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورایعالی قوه قضاییه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، خود به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه اشاره کرد و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده است و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بینالملل قوه قضاییه دستور داد تا پیگیریهای لازم را در این رابطه به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع دستگیری برخی اشخاص و ایرانیان ظلمستیز، به بهانههای مختلف از جمله حمایت از فلسطین در کشورهایی نظیر فرانسه اشاره کرد.