روند بازرسی از راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر در حال انجام است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت بازرسی‌های آژانس در ایران گفت: اظهارنظرها متناقض بوده است. چیزی که در راستای صلاحیت آژانس نیست، به همکاری کمک نمی‌کند. در خصوص نحوه همکاری، ما همچنان عضو پادمان و ان‌پی‌تی هستیم و هم‌زمان قانون مجلس را داریم که مسیر را روشن کرده و اگر آژانس درخواستی داشته باشد، باید شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد.

وی گفت: بازرسی از برخی تأسیسات هسته‌ای ما، مثلاً نیروگاه بوشهر برای سوخت‌گذاری لازم است و باید انجام شود. همچنین راکتور تحقیقاتی تهران که تأثیر در تولید رادیوداروهای کشور دارد. تا جایی که اطلاع دارم، روند بازرسی از این دو سایت در حال انجام است.

