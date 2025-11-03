روند بازرسی از راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر در حال انجام است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بازرسی از برخی تأسیسات هستهای ما، مثلاً نیروگاه بوشهر برای سوختگذاری لازم است و باید انجام شود. همچنین راکتور تحقیقاتی تهران که تأثیر در تولید رادیوداروهای کشور دارد. تا جایی که اطلاع دارم، روند بازرسی از این دو سایت در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت بازرسیهای آژانس در ایران گفت: اظهارنظرها متناقض بوده است. چیزی که در راستای صلاحیت آژانس نیست، به همکاری کمک نمیکند. در خصوص نحوه همکاری، ما همچنان عضو پادمان و انپیتی هستیم و همزمان قانون مجلس را داریم که مسیر را روشن کرده و اگر آژانس درخواستی داشته باشد، باید شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد.
