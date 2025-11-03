خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمیته حق‌آبه به‌زودی میان ایران و افغانستان تشکیل می‌شود

کمیته حق‌آبه به‌زودی میان ایران و افغانستان تشکیل می‌شود
کد خبر : 1708812
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص سفر آقای غریب‌آبادی به افغانستان، یکی از مباحث همین وضعیت آب بود و توافق شد کمیته حق‌آبه به‌زودی تشکیل شود و نکات فنی مدنظر ما بیان شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در خصوص وضعیت آبی ایران با همسایگان و رایزنی‌ها با کشورهای منطقه گفت: موضوع حق‌آبه، موضوعی است که ما نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم. در عین حال، از هر فرصتی استفاده کرده‌ایم تا مقامات ذی‌ربط افغانستانی را به انجام تعهدات وادار کنیم.

وی افزود: اخیراً شنیدیم که بند سلما برای کشت پاییزه باز شده است و امیدواریم که این جریان ادامه یابد. در خصوص سفر آقای غریب‌آبادی به افغانستان، یکی از مباحث همین وضعیت آب بود و توافق شد کمیته حق‌آبه به‌زودی تشکیل شود و نکات فنی مدنظر ما بیان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ