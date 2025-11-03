کمیته حقآبه بهزودی میان ایران و افغانستان تشکیل میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص سفر آقای غریبآبادی به افغانستان، یکی از مباحث همین وضعیت آب بود و توافق شد کمیته حقآبه بهزودی تشکیل شود و نکات فنی مدنظر ما بیان شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در خصوص وضعیت آبی ایران با همسایگان و رایزنیها با کشورهای منطقه گفت: موضوع حقآبه، موضوعی است که ما نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم. در عین حال، از هر فرصتی استفاده کردهایم تا مقامات ذیربط افغانستانی را به انجام تعهدات وادار کنیم.
وی افزود: اخیراً شنیدیم که بند سلما برای کشت پاییزه باز شده است و امیدواریم که این جریان ادامه یابد. در خصوص سفر آقای غریبآبادی به افغانستان، یکی از مباحث همین وضعیت آب بود و توافق شد کمیته حقآبه بهزودی تشکیل شود و نکات فنی مدنظر ما بیان شده است.