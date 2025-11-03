بقایی خبرداد:
بهزودی درباره اتهام آلودگی آبهای ایرانی بیانیهای از سوی عمان صادر میشود
بقایی گفت: بهزودی درباره اتهام آلودگی آبهای ایرانی بیانیهای از سوی عمان صادر میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص اتهام آلودگی آبهای ایران در عمان و گفتوگو در این خصوص در جریان سفر آقای تختروانچی به عمان گفت: ما پیشتر عرض کردیم که یک خطا بوده و به ناحق این اتهام به آبهای ایران وارد شده است.
وی ادامه داد: قرار است بهزودی بیانیهای از سوی طرف عمانی صادر شود و این موضوع را تشریح کنند که آبهای ایران مسئلهای نداشته است.