رضایی خبر داد:
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی در کمیسیون امنیتملی مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش ایلنا،، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستورکار کار اعضای کمیسیون قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین قوه مقننه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی طرح مذکور حضور داشتند.
وی تصریح کرد: بر این اساس موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید.