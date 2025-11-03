خبرگزاری کار ایران
رضایی خبر داد:

تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش ایلنا،، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستورکار کار اعضای کمیسیون قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین قوه مقننه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی طرح مذکور حضور داشتند.

وی تصریح کرد: بر این اساس موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید.

 

