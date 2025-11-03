فاجعه انسانی در سودان/ بی تفاوت نباشیم

به گزارش ایلنا، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در یادداشتی درباره فاجعه انسانی در سودان نوشت:

در روزهای اخیر، جهان شاهد یکی از دردناک‌ترین رویدادهای انسانی در سودان بوده است. شهر ال‌فاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، به صحنهٔ موجی از خشونت و کشتار گستردهٔ غیرنظامیان تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده از منابع معتبر بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت (WHO)، خبرگزاری رویترز و الجزیره حاکی از آن است که نیروهای موسوم به «پشتیبانی سریع» (RSF) پس از تصرف این شهر، اقدام به حملات وسیع علیه مردم غیرمسلح کرده‌اند.

براساس این گزارش‌ها، طی روزهای گذشته بیش از ۱٬۵۰۰ تن از ساکنان غیرنظامی، از جمله زنان، کودکان و بیماران، جان خود را از دست داده‌اند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که در جریان حمله به بیمارستان «Saudi Maternity» بیش از ۴۶۰ بیمار و همراهان‌شان کشته شده‌اند. هم‌زمان شاهدان عینی از بروز موارد متعدد ربایش، تجاوز، تخریب منازل و تیراندازی بی‌هدف در خیابان‌ها خبر داده‌اند.

این رویدادها در چارچوب درگیری مستمر میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع رخ داده است؛ درگیری‌ای که از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون موجب مرگ هزاران نفر و آوارگی میلیون‌ها شهروند شده است. ال‌فاشر، آخرین شهر بزرگ در دارفور که تا پیش از این تحت کنترل دولت مرکزی قرار داشت، اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد و دسترسی به خدمات درمانی و کمک‌های انسان‌دوستانه تقریباً غیرممکن شده است.

سازمان ملل متحد و نهادهای منطقه‌ای این وقایع را «نقض فاحش حقوق بشر» و احتمالاً مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده‌اند و خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه در مورد مسئولان این اعمال شده‌اند. با وجود این، تاکنون واکنش عملی مؤثری برای توقف خشونت‌ها مشاهده نشده است.

جامعهٔ جهانی موظف است در برابر چنین جنایاتی سکوت نکند. تأمین دسترسی فوری و ایمن برای نهادهای امدادرسان، حمایت از غیرنظامیان، و اعمال فشار سیاسی و حقوقی بر طرف‌های درگیر برای توقف درگیری‌ها از ضرورت‌های فوری است. هرگونه تأخیر در اقدام، به تداوم فاجعه و گسترش بی‌ثباتی در سراسر منطقه خواهد انجامید.

فاجعهٔ ال‌فاشر یادآور مسئولیت جمعی همهٔ کشورها در صیانت از کرامت انسان است. جامعهٔ جهانی باید به وعدهٔ خود مبنی بر «هرگز دوباره» وفادار بماند و با اقدام مؤثر، از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کند.

