افتتاح چهار طرح مهم صنعت آب و برق با حضور برخط پزشکیان
مراسم بهرهبرداری و افتتاح پروژههای آب و برق صبح امروز با حضور برخط مسعود پزشکیان رئیسجمهور و عباس علیآبادی وزیر نیرو برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مجموع پروژههایی که در این مراسم در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق افتتاح شد به ظرفیت ۹۱۷ مگاوات و ارزش سرمایهگذاری ۱۶۵۸۷ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۳۳۷ مگاوات شامل پروژههای نیروگاههای تجدیدپذیر به ارزش ۱۰۲۷۷ میلیارد تومان و ۵۸۰ مگاوات به ارزش ۶۳۱۰ میلیارد تومان مربوط به پروژههای بهینهسازی مصرف برق است.
این طرحها شامل افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات پروژههای بهینهسازی مصرف برق است که آماده بهرهبرداری بوده و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات پروژههای بهینهسازی مصرف برق در نقاط مختلف کشور را دربرمیگیرد.
افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی سهند
همچنین در ادامه این مراسم، نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F سهند در استان آذربایجان شرقی با ظرفیت کل ۴۵۱ مگاوات شامل یک واحد توربین گاز (با توان ۳۰۷ مگاوات) و یک واحد بخار (با ظرفیت ۱۴۴ مگاوات) به ارزش سرمایهگذاری ۳۴۷ میلیارد تومان به همراه ۱۰۹ میلیون یورو نیز افتتاح شد که واحد گاز آن آماده بهرهبرداری تجاری و احداث بخش بخار آن در دست اقدام است.
این نیروگاه که با بهرهگیری از فناوریهای نوین نیروگاهی در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار و با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش آلایندههای زیستمحیطی پاسخگویی به نیاز روزافزون مصرف برق در منطقه به بهرهبرداری میرسد، میتواند زمینه بهبود راندمان تولید انرژی، کاهش ناترازی انرژی برق و افزایش پایداری شبکه برق شمالغرب کشور را فراهم آورد.
ایجاد زمینه اشتغال برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم از نتایج اجتماعی افتتاح و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی است.
تصفیهخانه فاضلاب به همراه شبکه و خطوط جمعآوری فاضلاب رباط کریم
تصفیهخانه فاضلاب به همراه شبکه و خطوط جمعآوری فاضلاب استان تهران در شهرستان رباط کریم به ظرفیت ۲۱، ۲۸۸ مترمکعب در شبانه روز، به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر پروژههایی است که امروز ۱۲ آبان سال ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
این تصفیهخانه که در زمینی به مساحت ۵ هکتار به بهرهبرداری میرسد امکان تولید سالانه ۸ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی را فراهم آورده و میتواند جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.
حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تامین آب مورد نیاز بخشها کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی با استفاده از پساب تولیدی و کاهش انتشار بوی نامطبوع در منطقه از نتایج اجتماعی بهرهبرداری از این تصفیهخانه است.
افتتاح پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیهخانههای آب استانهای البرز و تهران
همچنین پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه خانههای آب استانهای البرز و تهران به ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال به ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان از دیگر پروژههای افتتاح شده امروز توسط ریاست جمهوری بود.
این پروژه که به طول ۶۲ کیلومتر بوده میتواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر در تهران و البرز را تضمین و امکان تعمیر، نگهداری خط موجود، رسوبگیری و استفاده همزمان در شرایط اضطراری را فراهم کند.
جایگزینی خط انتقال فرسوده با لولههای به قطر ۲ متر، افزایش ظرفیت انتقال آب به استان البرز و شهر تهران در شرایط اضطرار و استفاده از تکنولوژی به روز در ساخت تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تولیدات داخلی از نتایج اجتماعی بهرهبرداری از این پروژه است.