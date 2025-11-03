خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی مراسمی با حضور وزیر دفاع؛

مدیر عاملان جدید شرکت صاایران و صباباطری منصوب شدند

مدیر عاملان جدید شرکت صاایران و صباباطری منصوب شدند
کد خبر : 1708738
لینک کوتاه کپی شد.

طی مراسمی با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مدیر عاملان جدید شرکت صاایران و صباباطری منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، طی مراسمی با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه. مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و سازمان توسعه منابع انرژی (صباباطری) برگزار شد.

در این مراسم، افشین نادری شریف به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) منصوب شد. وی پیش از این، مسئولیت مدیرعاملی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع را برعهده داشت.

همچنین مسعود رضایی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع (صباباطری) منصوب شد.

در این آیین، از خدمات و تلاش‌های مدیران پیشین در پیشبرد اهداف صنعتی و فناورانه وزارت دفاع تقدیر شد و بر تداوم مسیر تحول و نوآوری در حوزه‌های الکترونیک و انرژی تأکید گردید.

مدیر عاملان جدید شرکت صاایران و صباباطری منصوب شدند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ