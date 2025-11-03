مدیر عاملان جدید شرکت صاایران و صباباطری منصوب شدند

به گزارش ایلنا، طی مراسمی با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه. مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و سازمان توسعه منابع انرژی (صباباطری) برگزار شد.

در این مراسم، افشین نادری شریف به عنوان مدیرعامل جدید شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) منصوب شد. وی پیش از این، مسئولیت مدیرعاملی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع را برعهده داشت.

همچنین مسعود رضایی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع (صباباطری) منصوب شد.

در این آیین، از خدمات و تلاش‌های مدیران پیشین در پیشبرد اهداف صنعتی و فناورانه وزارت دفاع تقدیر شد و بر تداوم مسیر تحول و نوآوری در حوزه‌های الکترونیک و انرژی تأکید گردید.

انتهای پیام/