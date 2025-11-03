اطلاعیه روابط عمومی دفتر حسن روحانی در پاسخ به تخریبهای اخیر
به گزارش ایلنا، روابط عمومی دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم در پاسخ به تخریب و جعل و تحریفهای اخیر در تریبون مجلس و صداوسیما علیه اظهارات حجتالاسلام حسن روحانی اطلاعیهای به این شرح صادر کرد:
جریان شناختهشدهای در هفتههای اخیر تلاش کرده است با فرافکنی و نشر افترا علیه حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی، از جریان قدرتمند اعتدالگرایی در کشور انتقام بگیرد. این موجآفرینی با توسل به اقسام دروغها و زشتترین الفاظ، اتهاماتی بیپایه را بیمحابا در تریبون مجلس و برنامههای صداوسیما تکرار میکند.
۱. از جمله اتهامات بیپایه و اساس این جریان، طرح مجدد موضوع سرقت فرشهای مجموعه سعدآباد است که مسئولان دولت سیزدهم به دروغ و برای انحراف افکار عمومی آن را مطرح کردند و سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ صراحتاً با تکذیب سرقت آنها، اعلام کرد که این فرشها در سایر دستگاههای دولتی پیدا شده است. شاکی اصلی این پرونده دولت دوازدهم بوده است؛ چنانکه اولین گزارش رسمی به نهاد قضایی برای تعیین وضعیت این فرشها توسط بازرسی ویژه ریاستجمهوری در دوره دوازدهم ارسال شد و از سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی شد که متعاقب آن دستگاه قضایی پس از تحقیقات مقدماتی، اتهام سرقت فرشها را رد و با ردیابی، آنها را در دیگر دستگاههای دولتی شناسایی کرد. جای تأسف است جریان مذکور اینچنین خلاف نظر رسمی دستگاه قضایی، دروغپراکنی میکند تا پروژه نفاقافکنی خود را پیش ببرد.
۲. دروغ مضحک دیگر که یک بهاصطلاح کارشناس در صداوسیما بیان کرد عدم سرمایهگذاری اقتصادی دولت تدبیر و امید در سوریه بود؛ این گزاره فراتر از جهل، یک جعل آشکار است. مجموعه اسناد همکاریهای اقتصادی ایران در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم و دولت سوریه پس از پایان بحران داخلی این کشور، خلاف ادعاهای صداوسیما را اثبات میکند؛ از اسناد همکاری امضاشده در ۲۸ دی ۱۳۹۵ در تهران، شامل واگذاری پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی، واگذاری معدن فسفات الشرقیه، واگذاری هزار هکتار زمین برای احداث مخازن و پایانههای نفت و گاز، واگذاری پروانه اپراتور تلفن همراه تا امضای موافقتنامه همکاریهای اقتصادی راهبردی بلندمدت و تفاهمنامه ۴۶۰ میلیون دلاری تأسیس نیروگاه برق بین سوریه و ایران در مهرماه ۱۳۹۷ و دهها توافق دیگر.
۳. گزارش ۷ دقیقهای صداوسیما در شامگاه ۸ آبان نمود دیگری از لجنپراکنی رسانهای این جریان بود و مرزهای جدیدی در جعل و تحریف را گشود؛ با ادعای عجیب «سخنرانی دکتر روحانی علیه روسیه و نامیدن این کشور به عنوان مخل امنیت جهانی!» این گزارش به خوبی نشان میدهد هدف تخریب است. یا مسئولان صداوسیما سخنان دکتر روحانی را نخوانده و نشنیدهاند و چنین صحنهپردازی کردهاند که عذر بدتر از گناه است و یا خوانده و شنیدهاند و به چنین جعل عجیبی دست زدهاند که وامصیبتا.
این گزارش سراسر دروغ، مصداق عینی اظهارات اخیر دکتر روحانی است که گفت: «صداوسیما دنبال ایجاد اختلاف و دروغ و تهمت است و علیه انسجام و اتحاد ملی کار میکند.»
آیا این رویه صداوسیما هدفی جز ایجاد تفرقه، خدشه به اتحاد و مشوش کردن فضای سیاسی دارد؟ آیا برای تحقق منویات سیاسی سران فعلی صداوسیما، میتوان از هر مرز حرفهای و اخلاقی عبور کرد و اکاذیبی نشر داد که سابقه تاریخی و مستندات موجود، آشکارا خلاف آن را اثبات میکند؟
در چند دهه مسئولیت دکتر روحانی در مناصب کلیدی کشور، هیچگاه اظهارنظر یا موضعی از ایشان علیه روابط ایران با همسایگان و شرکای استراتژیک و دیگر کشورهایی که موضع خصمانه علیه ایران اتخاذ نکردهاند - جز آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل - نمیتوان یافت. علاوه بر آن، تعداد سفرها و دیدارهای مسئولان دولتهای یازدهم و دوازدهم به چین و روسیه، قراردادهای امضاشده بین ایران با این کشورها، امضای برنامه ۲۵ ساله همکاری جامع ایران و چین و آمادهسازی موافقتنامه راهبردی ایران و روسیه در دولتهای یازدهم و دوازدهم گویای اهتمام جدی برای تقویت روابط در سطح راهبردی بین ایران با چین و روسیه است. در اظهارات اخیر دکتر روحانی نیز تقویت روابط ایران با چین و روسیه پس از سال ۱۳۹۲، وتوی قطعنامههای غیربرجامی توسط این دو کشور و امضا قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری با چین پس از برجام مورد اشاره قرار گرفته است.
۴. رویه دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم، پرهیز از ورود به مجادلات ناصواب و پاسخ مستمر به این اکاذیب مضحک است چراکه شرایط فعلی را در برآورد دشمنان برای هرنوع تحرکی علیه ایران مهم میداند و ارسال هرگونه پیام نسنجیده مبنی بر شکاف داخلی را خلاف امنیت ملی ارزیابی میکند.
حفظ اتحاد مقدس نه یک توصیه اخلاقی که یک راهبرد ملی سرنوشتساز در برهه کنونی است و البته اینجاست که مشخص میشود مدعیان ولایتمداری چه میزان به این راهبردها پایبند هستند. دامن زدن به اختلافات جناحی، بازی در پازل رسانهای - سیاسی دشمن و تکمیل سناریوی شکاف و اختلاف است. همه باید هوشیار باشیم مبادا قلیلی از افراد مشکوک به نام اتحاد مقدس، اختلاف وحدتشکن را دنبال کنند.
روابط عمومی دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم
۱۴۰۴/۰۸/۱۲