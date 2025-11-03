به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه بررسی وضعیت و اقدامات در خصوص بیماری‌های دامی با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی از مهمترین راهبردهای دولت است، بیان کرد: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد و معتقد است که اگر به موضوع بهداشت در زمینه دام در زمان خود نپردازیم، بعدها هزینه زیادی باید صرف کنیم.

وی ادامه داد: واکسن یک کالای راهبردی است زیرا به سلامت دام کمک می‌کند. در اوایل دهه هشتاد که دنبال خصوصی‌سازی بودیم، دو موسسه رازی و پاستور مستثنی کرده و رقم قیمت خرید واکسن نیز تغییر داده شد تا آن دو مؤسسه توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشند.

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: حاکمیت به کمک مؤسسه پاستور و رازی نیازمند است و با هر اقدامی برای تقویت این دو مؤسسه موافق است زیرا آنها در بزنگاه‌ها خدمات فراموش‌ناشدنی به کشورمان داشته‌اند. البته باید به بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن نیز میدان داده و آنها را حتی در منطقه اوراسیا فعال کنیم. دولت همچنین در حال واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است.

عارف با اعلام موافقت با اصلاح مصوبه‌ای درباره محدودسازی فعالیت مؤسسه رازی در زمینه تولید واکسن برای بیماری‌های دامی، گفت: مؤسسه رازی به نوسازی تجهیزات نیز نیاز دارد. این موسسه سابقه صد ساله داشته و موجب افتخار کشور است.

معاون اول رییس‌جمهور در پایان گفت: در این جلسه پیشنهادات خوبی در خصوص رعایت بهداشت دام و طیور اعلام شد و باید با برنامه‌ریزی مناسب اقدامات ضربتی،‌ کوتاه مدت و میان مدت انجام داد.

در این جلسه گزارشی از سوی سازمان دامپزشکی درباره بیماری‌های دامی و‌ اقدامات صورت گرفته از جمله رصد کانون های بیماری، قرنطینه آنها و واکسیناسیون‌‌ بیش از ۶ میلیون دام‌ سنگین و‌ بیش از ۵۳ میلیون دام سبک از تیرماه سال جاری ارائه شد.

