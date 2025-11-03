بازرس کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور:
عدم شفافیت مهمترین مشکل در تامین نهادههای دامی
نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهادههای دامی با حضور مسئولانی از سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهادههای دامی با حضور غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، هومن فتحی سرپرست معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی، علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی و محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور برگزار شد.
غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهادههای دامی، با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین نهادههای دامی گفت: با توجه به مشکلی که در تأمین نهادههای دامی در کشور بهوجود آمده و التهابی که در بازار این نهادهها در ماههای اخیر و بهویژه در روزهای اخیر ایجاد شده و مشکلات زیادی را برای دامداران و مرغداران به همراه داشته، شکایات گستردهای از سوی آنها به نهادهای قضایی و بازرسی ارائه شده است. این موضوع منجر به آن شد که ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته، در جلسه شورای عالی قضایی، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دهند تا موضوع را بررسی کرده و با متخلفان احتمالی در هر سطحی که باشند برخورد صورت گیرد.
وی افزود: به دنبال دستور ریاست قوه قضاییه، فوراً تیمی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد. با توجه به اطلاعات جمع آوری، شده از ماههای قبل، مکاتبات هشداری انجام شده با مسئولان مربوط و گزارشهای اولیهای که در رابطه با موضوع تهیه شده بود، تیم مذکور وارد عمل شد.آذری ادامه داد: از روز آغاز بررسی تاکنون، نزدیک به پنج جلسه رسمی با مسئولان دولتی و بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان برگزار کردهایم و نتیجه برخی جلسات نیز به اخذ توضیح از مدیران مربوط رسیده است. احتمالاً در هفته جاری بحث تفهیم اتهام به برخی از مسئولان نیز مطرح و ابلاغ خواهد شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به اطلاعات اخذ شده و گزارشهای اولیه تهیهشده، مقرر شد میزگردی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شود تا در گفتوگویی دوجانبه، علل و عوامل التهاب در بازار نهادههای دامی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. هدف از این نشستها آن است که اگر آسیب یا مشکلی وجود دارد، بهصورت دقیقتر شناسایی شود.
وی در ادامه گفت: به همین مناسبت، از مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین از بخش خصوصی دعوت شده تا در این نشست حضور یابند و موضوعات را به صورت کارشناسی مورد بحث قرار دهیم و آسیبهای شناساییشده را مطرح کرده و توضیحات لازم را از دستگاههای مرتبط دریافت گردد.
آذری افزود: برای آغاز بحث، چون اصل موضوع در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است، با توجه به اینکه نهادههای دامی و کالاهای اساسی دو موضوع مهم و متصل به یکدیگرند، ضروری است که در ابتدای هر سال، نیاز سالیانه کشور بهدرستی و دقیق برآورد شود تا بتوان آن نیاز را برآورده کرد. پس از شناسایی نیاز، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید، میزان پیشبینی تولید سالانه را اعلام میکند و با در نظر گرفتن تفاوت میان نیاز کشور و تولید داخلی، میزان واردات مورد نیاز مشخص میشود. بر همین اساس، برنامهریزیها و اقدامات بعدی انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: ابتدای فرآیند با وزارت جهاد کشاورزی است که باید نیاز را برآورد و میزان تولید را پیشبینی کند تا نیاز نهایی کشور به واردات مشخص شود. سایر دستگاهها مانند سازمان برنامه و بودجه در بخش ریالی، بانک مرکزی در بخش ارزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش واردات، در مراحل بعدی ایفای نقش میکنند.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این جلسه از آقای حسننژاد، معاون وزیر در حوزه تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، خواستهایم تا کلیات اقدامات انجامشده در حوزه خود را درباره برآورد نیاز سالیانه کشور تشریح کنند. پس از آن نیز به سراغ حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهیم رفت که نمایندگان آن نیز در جلسه حضور دارند تا مرحله نخست بررسی کالاهای اساسی را با دقت دنبال کنیم.
آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه جلسه بررسی وضعیت بازار نهادههای دامی با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در بحث بازرگانی، با توجه به نیاز کشور و میزان تولیدی که برآورد شده است، انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی مشخص کند که چه اقداماتی انجام میشود و چه پیشبینیهایی برای واردات و برنامهریزیهای مربوط به آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بودجه ارزی برای واردات نهادهها چگونه پیشبینی میشود؟ قاعدتاً زمانی که در وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز به واردات مشخص میشود، متناسب با آن و با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی، بودجه ارزی نیز پیشبینی میشود تا معلوم شود برای تأمین این میزان واردات چه مقدار ارز مورد نیاز است.
بازرس کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد که سیاستها و برنامهریزیهای دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی دارای ایرادات جدی است. از ابتدای سال تاکنون مکاتبات متعددی با بخشهای مختلف صورت گرفته و ایرادات شناسایی و به دستگاهها منتقل شده، اما اصلاحات لازم انجام نگرفته و منجر به وضعیت فعلی شده است.
آذری به مشکلات عمده در چهار محور اشاره کرد و گفت سیاستهای ارزی و تأمین منابع و گفت: سیاستهای ارزی کشور به درستی تامین نشده و برخی تصمیمات برای اختصاص ارز ترکیبی به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی شاید مصوب شد ولی بنا به دلایلی ابلاغ نشده است. اطلاعرسانی ناقص این سیاستها باعث تعلل واردکنندگان در ثبت سفارش و تأخیر در ثبت سفارشها شده است.
بازرس کل سازمان بازرسی بیان کرد: طبق اطلاعات واصله در برخی موارد ثبت سفارش کالا به موقع انجام نشده و بخشی از این مشکل به مشخص نبودن سیاستها و برنامههای دولت در حوزه ارزی بازمیگردد. این مسئله منجر به تاخیر در ورود کالا و ایجاد هزینههای اضافی برای تولیدکنندگان شده است. خشکسالی و کاهش تولید داخلی در برخی محصولات، بار مشکلات تأمین نهادهها را افزایش داده است.
بررسی عملیاتی ایرادات سامانه بازارگاه از سوی بازرس کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی
وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه برای شفافسازی و توزیع مستقیم نهادهها به تولیدکنندگان ایجاد شده، گفت: کالاهایی که خریداری شدهاند، پس از پرداخت هزینه توسط تولیدکننده، گاهی دو تا سه ماه بعد به دست او رسیده است. برخی کالاها در سامانه عرضه شدهاند در حالی که هنوز وارد کشور نشده بودند یا در گمرک معطل شدهاند. این تاخیرها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین نهاده، به بازار آزاد مراجعه کنند و نهاده را با قیمت بالاتر خریداری کنند، که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید و ایجاد نوسانات قیمتی شده است.
تاخیر در ثبت سفارش باعث شده بخشی از بازارها را از دست بدهیم
آذری تأکید کرد: نتیجه تأخیر در عرضه نهادهها و کالاها، افزایش هزینه تولید و اختلال در بازار نهادهها است. کالاهایی که در سامانه بازارگاه عرضه میشوند، اما به موقع تحویل داده نمیشوند، باعث شده تولیدکنندگان مجبور شوند از بازار آزاد نهاده خریداری کنند و در نتیجه قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی بر این نکته تأکید دارد که کالاهای موجود در گمرکات و بنادر باید فوراً به دست تولیدکنندگان برسد تا از بحران در تولید جلوگیری شود. هرگونه تخلف در واردات و توزیع کالا مورد رسیدگی قرار گرفته و پروندهها به مراجع ذیصلاح ارجاع میشوند. مدیریت منابع، برنامهریزی واردات و شبکه توزیع نیاز به اصلاح فوری دارد و مسئولان مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند. اگر تحول فوری در مدیریت واردات، عرضه و شبکه توزیع کالاها رخ ندهد، وضعیت آینده تولید و تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: مشکل عمدهای که در حال حاضر در تامین نهادههای دامی داریمعدم شفافیت است. مسئله اصلی این است که اگر شبکه توزیع به صورت شفاف نباشد و تغییرات برنامه ریزی واردات و سیاستهای ارزی بصورت شفاف اطلاعرسانی نشود، واردات در وضعیت بلاتکلیفی قرار میگیرد و تصمیمگیری صحیح برای واردات و تأمین نهادهها انجام نخواهند داد. شفافسازی به واردکننده کمک میکند بر اساس منابع و شرایط موجود تصمیمگیری کند و از آسیب به بازار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر واردکننده از ابتدا بداند که پرداخت ارز یا زمان تحویل کالا چگونه است، میتواند برنامهریزی درست انجام دهد. عدم شفافیت باعث میشود فروشنده برای جبران ریسک خود قیمت بالاتری ارائه دهد که این مسئله هزینههای واردات و در نتیجه قیمت تمام شده تولید را افزایش میدهد. طبق اطلاعات واصله بخشی از کالاهایی که وارد کشور میشوند، با قیمتهای بسیار بالاتر وارد شدهاند و این برای کشور هزینهزا است.
آذری درباره ضرورت مدیریت زمانبندی خرید کالاها از بازار جهانی گفت: دولت باید در زمانی که محصول در دنیا به وفور موجود است اقدام به خرید کند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود. عدم پیشبینی یا برنامهریزی صحیح باعث میشود واردات به زمانهایی موکول شود که بعضا قیمتهای جهانی بالاست. در صورتی که منابع ارزی پیشبینی شده در بودجه کافی نباشد، دولت باید اصلاحیه قانون بودجه دهد یا از روشهای جایگزین مانند ارز ترکیبی و… استفاده کند تا فشار بر ارز ترجیحی کاهش یابد.
آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی، در پایان این نشست اظهار کرد: بر اساس بررسیهای سازمان بازرسی، در زمینه سیاستهای ارزی کشور و برنامهریزی برای منابع مورد نیاز در زمینه تأمین نهادههای دامی به درستی عمل نشده و مدیریت مناسبی در استفاده از منابع ارزی موجود، با توجه به محدودیتهای آن، اعمال نشده است.
وی افزود: در زمینه ثبت سفارشها نیز مدیریت صحیح انجام نگرفته و ثبت سفارشها در پارهای موارد در زمان مناسب و به میزان کافی صورت نگرفته است که این امر باعث ایجاد چالش در تامین نهادههای دامی شده است.
انتقاد بازرس سازمان بازرسی ازعدم نظارت بر سامانه بازارگاه
وی با تأکید برعدم نظارت کافی در سامانه بازارگاه، گفت برخی واردکنندگان با استفاده ازعدم نظارت دقیق و برخی خلأهای قانونی، رفتارهایی انجام دادند که منجر به نارضایتی دامداران و مرغداران شده است. انتظار ما این است که این مشکلات در جلسات مشترک بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی بررسی و رفع شود.
خبر خوش بازرس سازمان بازرسی برای واردکنندهها
بازرس کل امور جهاد کشاورزی ادامه داد: عملکرد سامانه بازارگاه میتوانست بهتر باشد و انتظار داریم کالاهای عرضه شده حداکثر ظرف ۱۰ تا ۱۲ روز به دست مرغداران و دامداران برسد. در صورتی که این مدت بیش از حد شود، مسئولان مربوط باید موضوع را پیگیری کرده و در صورتعدم عرضه علیرغم دریافت وجه و یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را به سازمان تعزیرات و سایر مراجع نظارتی و قضایی گزارش کنند.
آذری با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و شفاف بر توزیع نهادههای دامی، خاطرنشان کرد: این نظارتها برای جلوگیری از اختلال در تولید کشور و تأمین امنیت غذایی ضروری است.