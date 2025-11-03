اطلاعیه دعوت به راهپیمایی ۱۳ آبان
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم شجاع و استکبار ستیز ایران برای حضور پرشور در مراسم یوم الله ۱۳ آبان که روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه در سراسر کشور برگزار می شود ، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله ۱۳ آبان؛ حماسۀ بزرگ استکبارستیزی ملت شجاع ایران و تلاقی معنادار سه رویداد مهم تاریخی (تبعید حضرت امام خمینی «رحمت الله علیه» به دلیل اعتراض به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانشآموزان مظلوم در سال ۱۳۵۷ و همچنین خروش انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در آبان ماه ۱۳۵۸) و نقطه عطف مهمی در تاریخ پرافتخار مبارزات ملت قهرمان ایران به شمار میرود.
امسال یوم الله ۱۳ آبان، «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقارنی معنادار با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته و این همزمانی یادآور این حقیقت است که روح مبارزه با استکبار جهانی، ریشه در مکتب ظلمستیز و ولایتمدار فاطمی دارد و همچنین شاهد عیان شدن حلقهای جدید از توطئهها و جنایات استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل بهسرکردگی آمریکای تروریستپرور در منطقه و جهان هستیم و در جنگ ۱۲ روزه، بدعهدی و دروغگویی آمریکا جلوه جدیدی برای ملت ایران پیدا کرده است و جنگهای طراحیشده و نیابتی، فشارهای اقتصادی ظالمانه و تلاش برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه، بهویژه حمایت تمامقد آمریکا و شرکای غربیاش از جنایات ددمنشانه و کشتار سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و نوار غزه و هدف قرار دادن مکرر فرماندهان جبهه مقاومت و دانشمندان و فرماندهان ایرانی، بار دیگر ماهیت واقعی استکبار و رژیم صهیونیستی به عنوان دو روی یک سکه شرارت را برای جهانیان آشکار ساخته است. این شرایط حساس منطقهای و جهانی، اهمیت مبارزه مستمر و هوشمندانه با نظام سلطه و حامیان آن را بیش از پیش نمایان میسازد.
امسال و در شرایط حساس کنونی، مراسم یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»؛ بهصورت سراسری در تمامی استانهای کشور با شعار محوری «متحد و استوار ،مقابل استکبار» و در بیش از ۹۰۰ شهر برگزار خواهد شد و ملت استکبارستیز ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس،انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بی نظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع خواهد داد.
این مراسم در تهران، سه شنبه ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا واقع در خیابان طالقانی، با اجرای برنامههای مختلف برگزار خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم ملت بصیر و استکبارستیز ایران اسلامی بهویژه دانشآموزان و دانشجویان عزیز دعوت می کند تا با حضور شکوهمند ، وحدتبخش و دشمنشکن خود در مراسم یوم الله ۱۳ آبان در سراسر کشور و در تهران حمایت قاطع خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی، آرمان آزادسازی فلسطین و جبهه مقاومت و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای اخیر مقاومت و امنیت، اعلام نمایند.