بیگدلی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
پشت پرده پس گرفتن لایحه مشاغل حساس/ برخی از مسائلی که رسایی به آن ورود میکند، دلخوریهای قبلیاش است
یک نماینده مجلس گفت: در مورد لایحه مشاغل حساس یک عدهای خارج از کمیسیون همان فرآیند فکری خودشان را دنبال کردند، آمدند و نگذاشتند اصلاحیه انجام شود و شاید یک چیز بدتر از آن در حال تصویب بود و دولت هم گفت وقتی قرار است یک چیز بدتر تصویب شود و من به خواستهام نرسم، ناچاراً آن را پس گرفت.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا قانون مهریه در دستور کار مجلس قرار دارد اما در صحن بررسی نمیشود، گفت: این طرح یک ایرداتی داشت که به کمیسیون رفت، اما طرح هوش مصنوعی آمد و ما در حال بررسی هوش مصنوعی هستیم و فکر میکنم یک یا دو جلسه دیگر هوش مصنوعی تمام شود و بعد از آن در دستور قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایرادات این طرح در صحن گرفته شد و به کمیسیون رفت و خوبی این کار این بود وقتی که به صحن برگشت مقداری کار بررسی سریعتر انجام میشود، چراکه قبلاً پیشنهادات زیادی را داشت و در رفت و برگشت به کمیسیون مهلت ارائه پیشنهاد کم میشود و فکر میکنم این امر باعث شود بلافاصله در جریان بررسی در صحن کار آن تمام شود.
وی درباره اینکه چرا دولت لایحه مشاغل حساس را پس گرفت و در صحن آقای رسایی نسبت به تابعیت فرزند معاون اول ادعاهایی را مطرح کرد، گفت: در صحن نمایندگان از فرصتی که برای دارند استفاده و بهرهبرداریهای مختلفی میکنند. بعضیها مسائل مردم، مشکلات، رنجها و دغدغههای آنها را بیان میکنند. بعضیها مشکلات حوزه انتخابیه را مطرح میکنند. بعضیها دوست دارند دلخوریهای انتخاباتی خودشان را از طریق تریبون مجلس بگویند و برخی این مسائلی که آقای رسایی به آن ورود میکند گاهی دلخوریهای قبلیاش را بیان میکند.
نماینده خدابنده یادآور شد: درخصوص نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس دولت یک لایحهای داده بود، در مسیر بررسی لایحه آن خواسته مدنظر دولت ایجاد نشد؛ دولت هم میگوید وقتی خواسته من ایجاد نشده است چه دلیلی دارد لایحهام را ادامه بدهم؟ لایحه پس میگیرم و همان ادامه راه قبلی باشد.
وی در پاسخ به این که وقتی دولتمردان و سفرا در ماموریتهای خارج از کشورشان دارای فرزند میشوند چه باید کنند، گفت: بحث ارادی و غیرارادی وجود دارد، در مورد بند الف ماده ۲ که بحث تابعیت را مطرح میکند حتی دولت یک استمزاجی را از رهبری گرفتند، مقام معظم رهبری فرمودند که این بحث ارادی و غیر ارادی به مجلس برود و حل شود و ما هم دنبال این بودیم.
بیگدلی خاطرنشان کرد: یک عدهای خارج از کمیسیون همان فرآیند فکری خودشان را دنبال کردند، آمدند و نگذاشتند اصلاحیه انجام شود و شاید یک چیز بدتر از آن در حال تصویب بود و دولت هم گفت وقتی قرار است یک چیز بدتر تصویب شود و من به خواستهام نرسم، ناچاراً آن را پس گرفت.