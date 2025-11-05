خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دیوان عدالت اداری به ایلنا خبر داد؛

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت/ سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش با بیشترین پرونده در صدر

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت/ سازمان تامین اجتماعی و آموزش و پرورش با بیشترین پرونده در صدر
کد خبر : 1708650
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دیوان عدالت اداری از کاهش ورودی پرونده‌ها در سال‌های اخیر به دیوان عدالت اداری خبر داد.

حجت الاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حجم بالای پرونده‌های مرتبط با  سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری، درباره قابلیت اجرای احکامی که صادر می‌شود، گفت: به هر حال دامنه وسیع مخاطبان تأمین اجتماعی باعث می‌شود که شکایات هم افزایش یابد و این به معنای این نیست که حالا سازمان تامین اجتماعی کم کاری و یا کوتاهی دارد. طبیعی است که وقتی جامعه هدف یک سازمان زیاد باشد، شکایت هم زیاد است.

وی ادامه داد: به طور کلی سازمان‌ها ممکن است نسبت به برخی آرای صادره اعتراض داشته باشند و درخواست اعمال ماده ۷۹ کنند. وقتی ماده ۷۹ اعمال می‌شود، اگر پذیرفته شود، حکم اجرا می‌شود و اگر رد شود، بر اساس تشخیص سازمان عمل خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره میزان پرونده‌های وارد شده در دیوان عدالت اداری گفت: عمدتا در دو الی سه سال اخیر کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را داشته‌ایم. یعنی سیر ورودی پرونده‌ها را در سال‌های اخیر اگر بررسی کنیم،  سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش ورودی پرونده به دیوان مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام عابدی درباره علت کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان تصریح کرد: این کاهش ورودی پرونده‌ها نشانه‌ای مثبت است. سازمان‌ها در حال حاضر بیشتر بر اساس آرای قبلی عمل می‌کنند و آنها را مبنا قرار می‌دهند و همچنین دوستان ما هم در معاونت پیشگیری به آنها کمک می‌کنند و  این به کاهش بار پرونده‌ها کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که به غیر از سازمان تامین اجتماعی کدام سازمان‌ها بیشترین پرونده را در دیوان دارند، گفت: علاوه بر تأمین اجتماعی، سازمان‌هایی مانند آموزش و پرورش و در گذشته مواردی از سازمان سنجش را ما مورد بررسی قرار می‌دادیم و این سازمان‌ها هم به دلیل اینکه جامعه هدف بالایی دارند، می‌توانند پرتکرار باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ