خوسه رافائل سیلوا آپونته سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با روابط ایران و ونزوئلا و کمک‌هایی که ایران می‌تواند در شرایط بحرانی فعلی ونزوئلا به آن‌ها ارائه دهد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و دولت ونزوئلا بوده است. همچنین، همیشه در کنار مردم و کشورهایی که در مقابل امپریالیسم سر خم نکرده‌اند، بوده است. ما همواره قدردان این موضع جمهوری اسلامی هستیم.

وی گفت: این حمایت و همراهی ایران همواره وجود داشته و الان هم وجود دارد. ایران از لحاظ دیپلماتیک همیشه کنار مردم ونزوئلا بوده است و از مواضع ونزوئلا حمایت کرده است و از این جای تقدیر دارد.

