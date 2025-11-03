آپونته در گفتوگو با ایلنا:
ایران همیشه در کنار مردم و کشورهایی بوده که مقابل امپریالیسم سر خم نکردهاند
سفیر ونزوئلا در تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم و کشورهایی که در مقابل امپریالیسم سرخم نکردهاند، بوده است و ما همواره قدردان این موضع جمهوری اسلامی هستیم.
خوسه رافائل سیلوا آپونته سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با روابط ایران و ونزوئلا و کمکهایی که ایران میتواند در شرایط بحرانی فعلی ونزوئلا به آنها ارائه دهد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و دولت ونزوئلا بوده است. همچنین، همیشه در کنار مردم و کشورهایی که در مقابل امپریالیسم سر خم نکردهاند، بوده است. ما همواره قدردان این موضع جمهوری اسلامی هستیم.
وی گفت: این حمایت و همراهی ایران همواره وجود داشته و الان هم وجود دارد. ایران از لحاظ دیپلماتیک همیشه کنار مردم ونزوئلا بوده است و از مواضع ونزوئلا حمایت کرده است و از این جای تقدیر دارد.