آپونته در گفت‌وگو با ایلنا:

ایران همیشه در کنار مردم و کشورهایی بوده که مقابل امپریالیسم سر خم نکرده‌اند

ایران همیشه در کنار مردم و کشورهایی بوده که مقابل امپریالیسم سر خم نکرده‌اند
سفیر ونزوئلا در تهران گفت‌: جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم و کشورهایی که در مقابل امپریالیسم سرخم نکرده‌اند، بوده است و ما همواره قدردان این موضع جمهوری اسلامی هستیم.

خوسه رافائل سیلوا آپونته سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با روابط ایران و ونزوئلا و کمک‌هایی که ایران می‌تواند در شرایط بحرانی فعلی ونزوئلا  به آن‌ها ارائه دهد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و دولت ونزوئلا بوده است. همچنین، همیشه در کنار مردم و کشورهایی که در مقابل امپریالیسم سر خم نکرده‌اند، بوده است. ما همواره قدردان این موضع جمهوری اسلامی هستیم. 

وی گفت: این حمایت و همراهی ایران همواره وجود داشته و الان هم وجود دارد. ایران از لحاظ دیپلماتیک همیشه کنار مردم ونزوئلا بوده است و از مواضع ونزوئلا حمایت کرده است و از این جای تقدیر دارد.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
