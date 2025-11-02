تکرار تجربه شکستخورده جنگ ۱۲ روزه نتیجهای جز شکست مجدد ندارد
عراقچی تأکید کرد: «یک تجربه شکستخورده نتیجهای جز شکست مجدد ندارد. رژیم اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید و اگر باز هم آن تجربه شکستخورده را تکرار کنند؛ با همان نتایج مواجه خواهند شد، مضاف بر اینکه ما این بار آمادهتر هستیم. بهخصوص که نقاط ضعف خود و نقاط ضعف دشمن را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی شناسایی کردهایم و اکنون با قدرت بیشتری میتوانیم عمل کنیم.»
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی اختصاصی با رسانه قطری به سوالاتی درباره جنگ ۱۲ روزه، تحولات مرتبط با سیاست خارجی ایران و همچنین مسائل منطقهای پاسخ داد.
عراقچی که با شبکه الجزیره گفتوگو میکرد، نسبت به احتمال تنشآفرینی جدید رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داد و تأکید کرد که ایران برای هرگونه وضعیت احتمالی آمادگی کامل دارد.
در پاسخ به پرسش مجری الجزیره مبنی بر نگرانیها از بازگشت جنگ و تحلیلهایی که احتمال وقوع مجدد آن را مطرح میکنند، عراقچی گفت: «خیلی روشن است که ما برای هر وضعیتی آمادگی داریم. احتمال جنگ از سوی رژیمی جنگطلب که جنگهای متعدد در منطقه ما ایجاد کرده و آخرین مورد آن حمله به کشور دوست و برادر ما قطر بود، مورد انتظار هست و کسی نمیتواند آن را انکار کند. ولی ما کاملاً برای هر وضعیتی آمادگی داریم.»
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، افزود: «من به جرأت و با اطلاع میتوانم بگم که ما حتی از قبل از جنگ ۱۲ روزه آمادهتر هستیم. هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ اطلاعات و هم به لحاظ انگیزه و روحیه. اگر آنها تجربه شکستخورده جنگ ۱۲ روزه را تکرار نمایند؛ همان نتیجه را خواهند گرفت.»
عراقچی تأکید کرد: «یک تجربه شکستخورده نتیجهای جز شکست مجدد ندارد. رژیم اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید و اگر باز هم آن تجربه شکستخورده را تکرار کنند؛ با همان نتایج مواجه خواهند شد، مضاف بر اینکه ما این بار آمادهتر هستیم. بهخصوص که نقاط ضعف خود و نقاط ضعف دشمن را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی شناسایی کردهایم و اکنون با قدرت بیشتری میتوانیم عمل کنیم.»
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری درباره نقاط ضعف مورد اشاره، گفت: «برخی از این موارد به تاکتیکهای جنگی مربوط است. ولی برای ما روشن شد که سیستم پدافند هوایی اسرائیل کاملاً قابل رسوخ هست و اگرچه توسط کشورهای دیگری هم به آنها کمک شد و لایههای متعددی وجود داشت، ولی موشکهای ما توانستند به این سیستم رسوخ کنند.»
وی افزود: «ما به لحاظ فنی اکنون تجربیات بهتری داریم. برای اولین بار موشکهای ما در یک جنگ واقعی آزمایش شدند و امتحان خود را پس دادند و اکنون بخوبی آگاهی داریم که چگونه آنها را دقیقتر و با قدرت بیشتر شلیک کنیم.»
عراقچی همچنین به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره استفاده از فضای ایران اشاره کرد و گفت: «گاهی رژیم اسرائیل مدعی میشود که در طول جنگ ۱۲ روزه فضای ایران در اختیار هواپیماهای اسرائیلی بوده است. ولی قسمت دوم داستان را بیان نمیکنند که فضای اسرائیل هم در اختیار موشکهای ایران بود و آنها نتوانستند دفاع موثری را انجام دهند. ما اکنون به مراتب با تجربهتر هستیم و در آمادگی بهتری قرار داریم. لذا اگر آنها آن تجربه را تکرار کنند، حتماً با نتایج بدتری مواجه خواهند شد.»
در پاسخ به پرسش دیگری درباره تحول در تعداد و کیفیت موشکهای ایران، وزیر امور خارجه تصریح کرد: «تحول از همه جهات صورت گرفته است.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه گفتوگوی خود با شبکه الجزیره، ضمن تأکید بر ترجیح دیپلماسی بر جنگ، از آمادگی همهجانبه ایران برای مقابله با تهدیدات رژیم اسرائیل سخن گفت و تحولات منطقهای پس از جنگ ۱۲ روزه را تشریح کرد.
در پاسخ به پرسش مجری درباره احتمال تبدیل جنگ آینده به یک درگیری گسترده منطقهای، عراقچی اظهار داشت: «هر جنگی شکل خودش را دارد. من البته بهعنوان یک دیپلمات دوست دارم از دیپلماسی صحبت کنم نه از جنگ. آمادگی ما برای جنگ در حقیقت بهترین عامل برای جلوگیری از جنگ است. اگر شما برای جنگ آماده باشید حتماً جنگ را از خودتان دور خواهید کرد و من از آمادگی ایران صحبت میکنم به این دلیل که نباید جنگی رخ دهد چون تبعات آن میتواند برای همه در منطقه سنگین باشد.»
وی با اشاره به تلاشهای ایران برای کنترل ابعاد منطقهای جنگ پیشین افزود: «ما در نوبت قبل خیلی تلاش کردیم که ابعاد منطقهای جنگ را کنترل کنیم. اگرچه رژیم اسرائیل تلاش کرد که جنگ را به خلیج فارس بکشاند، آن هم با حملهای که به تأسیسات نفتی و پتروشیمی ما در خلیج فارس انجام داد. با این حال ما تمام تلاش خود را کردیم که ابعاد جنگ را کنترل کنیم و فکر میکنم موفق هم شدیم. البته که در آینده معلوم نیست چگونه خواهد شد.»
عراقچی تأکید کرد: «ما هیچ علاقهای به جنگ و گسترش جنگ نداریم. ولی با یک رژیم جنگطلب مواجه هستیم؛ رژیمی که آمادگی دارد جنگ را به همه نقاط منطقه بکشاند. فکر میکنم تجربه قطر تجربه بسیار مهمی بود که همه منطقه آن را مشاهده کرد. تجربه سوریه، لبنان و یمن هم وجود دارد و تهدیداتی که رژیم صهیونیستی علیه بقیه کشورهای منطقه داشته است. این رژیم حرف از اسرائیل بزرگ میزند که معنای آن چشم داشتن به خاک بسیاری از کشورهای منطقه است.»
وی افزود: «بنابراین ما با یک رژیم جنگطلب و استیلاطلب بر منطقه مواجه هستیم و برای مقابله با آن باید همهجوره آماده باشیم. این آمادگی هم شامل آمادگی نظامی هست و هم شامل آمادگیهای دیپلماتیک.»
وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست منطقهای ایران در سال گذشته گفت: «ما در طول یک سال گذشته سیاست حسن همسایگی را انتخاب کردیم و روابط خود را بهویژه در منطقه خلیج فارس بهسرعت و با شدت زیاد گسترش دادیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه هم در طول چند ماه گذشته به همین ترتیب عمل کردیم. ما الان فهم بسیار بهتری را در منطقه نسبت به همسایگان خود و کشورهای منطقه داریم و یک درک کاملاً مشترک در این زمینه وجود دارد.»
عراقچی با اشاره به تغییر ادراک منطقهای نسبت به تهدیدات واقعی اظهار داشت: «یک تحول بسیار بزرگ رخ داده مبنی بر اینکه کل منطقه الان فهمیده است که دشمن واقعی اکنون چه کسی میباشد و همه تبلیغاتی که سابق بر این انجام میشد تا ایران را بهعنوان تهدید یا بهعنوان دشمن معرفی کند اکنون رنگ باخته است. من گاهاً به دوستان خودم میگویم که آقای نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است که از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکرده ولی یک کار مثبت هم انجام داده است که به همه منطقه ثابت کرد دشمن اصلی اسرائیل است و نه ایران یا هیچ کشور دیگری در منطقه. اکنون این ادراک بهخوبی در منطقه وجود دارد.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش مجری الجزیره درباره پیامی که از طریق «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه مبنی برعدم تمایل رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ جدید علیه ایران دریافت شده، اظهار داشت: «ما به هیچوجه به هیچ یک از گفتههای مقامات رژیم اسرائیل اطمینان نمیکنیم و همیشه احتمال فریبکاری را میدهیم. دوستان ما در روسیه این پیام را به ما منتقل کردند و البته خود آنها هم نسبت به صحت کلام نتانیاهو تردید داشتند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «لذا ما این پیام را شنیدهایم ولی آمادگیهای ما همچنان به قوت خود باقی است و حتی ارتقا هم پیدا کرده است.»
عراقچی در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به پرسش مجری الجزیره درباره غافلگیرکننده بودن جنگ گذشته در میانه مذاکرات با آمریکا، گفت: «متأسفانه همانطور که شما گفتید، عدم اطمینان نسبت به آمریکا یک مسئله بسیار جدی و مهم است. نسبت به رژیم اسرائیل که هیچگاه ما اطمینان نداشتیم و نخواهیم داشت. ولی در مورد آمریکا متأسفانه تجربیات بسیار منفی و بدی را پیدا کردیم.»
وی با اشاره به سابقه توافقات پیشین افزود: «ما یک بار در سال ۲۰۱۵ به توافق برجام با کشورهای پنج به اضافه یک رسیدیم و ایران بهصورت کامل تعهدات خود را اجرا کرد ولی آمریکا بدون هیچ دلیلی خارج شد. در زمان دولت شهید رئیسی یک توافق دیگر با آمریکا انجام شد که پولهای ایران در کره جنوبی در مقابل زندانیان آمریکایی آزاد شوند. ما به تعهد خودمان عمل کردیم ولی آمریکا به تعهد خود عمل نکرد. پولها تنها از کره به قطر منتقل شد و دوباره مسدود گردید.»
عراقچی در ادامه به مذاکرات اخیر با آمریکا اشاره کرد و گفت: «در سال جاری نیز همانطور که شما گفتید ما وارد مذاکره با آمریکا شدیم، پنج دور مذاکره کردیم و برای دور ششم تاریخ ۱۵ ژوئن را تنظیم کرده بودیم که دو روز قبل از این تاریخ اسرائیل به ما حمله کرد و ما اطمینان داریم این حمله با چراغ سبز آمریکا انجام شد. همانطور که ترامپ بعداً اعتراف کرد ما در این قضیه نقش داشتهایم، و بعد از مردم تهران درخواست کرد شهر را تخلیه کنند و تسلیم بیقید و شرط را مطرح کرد. بعد هم آمریکا ملحق شد و هواپیماهای آمریکا تأسیسات صلحآمیز هستهای ما را بمباران کردند. این نتیجه مذاکره ما با آمریکا بوده که تا الان انجام دادیم.»
وی همچنین به موضوع «اسنپبک» اشاره کرد و افزود: «در قضیه اسنپبک هم مجدداً هم با اروپاییها و هم با آمریکاییها مذاکره داشتیم. اما با درخواستهای غیرمنطقی و زیادهخواهانه آنها مواجه شدیم و هیچ توافقی انجام نشد و آنها اسنپبک را از دید خودشان انجام دادند. و در مقابل، از دید روسیه و چین و چهار عضو دیگر شورای امنیت این کار انجام نشده است. همچنین ۱۲۰ کشور عضو جنبشعدم تعهد هم از موضع ایران، چین و روسیه حمایت کردند. بنابراین یک دوگانگی در جامعه بینالمللی و در شورای امنیت نسبت به موضوع اسنپبک ایجاد شده است.»
سید عباس عراقچی در ادامه گفتوگوی اختصاصی خود با شبکه الجزیره و در پاسخ به پرسش مجری درباره ماهیت جنگ اخیر که آمریکایی بود یا اسراییلی؟ تصریح کرد: «هر دو! حتماً اراده آمریکا وقتی اسرائیل حمله کرد، پشت سر این جنگ بود. ما معتقدیم اسرائیل بدون اجازه آمریکا نه میتوانست این کار را انجام دهد و نه در آینده میتواند انجام دهد. و بعد هم اینکه آمریکا عملاً خودش وارد جنگ شد. بنابراین این یک جنگ آمریکایی-اسرائیلی بود که علیه ما صورت گرفت.»
در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایران نسبت به بازگشت تحریمهای سازمان ملل موسوم به «اسنپبک»، وزیر امور خارجه گفت: «همانطور که شما میدانید و من توضیح دادم، در مورد اسنپبک در شورای امنیت و در جامعه بینالملل یک اختلاف نظری وجود دارد. روسیه و چین بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت معتقدند که اسنپبک اتفاق نیفتاده است و عمل اروپاییها غیرقانونی بوده است. چهار عضو دیگر شورای امنیت نیز با ایده اسنپبک همراهی نکردند.»
وی افزود: «از آن طرف، در جامعه بینالمللی بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبشعدم تعهد از موضع ایران، چین و روسیه حمایت کردند. بنابراین الان در شورای امنیت با یک سردرگمی مواجه هستیم که آیا اسنپبک صورت گرفته یا نه؟ آیا تحریمهای گذشته برگشته یا نه؟ این نشان میدهد که یک اجماع درست و کامل در جامعه بینالمللی نسبت به موضوع تحریم ایران وجود ندارد. الان یک چالش حقوقی و سیاسی در شورای امنیت در جریان است و نظرات روسیه و چین در تقابل با بقیه اعضای دائم شورای امنیت قرار دارد.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش مجری درباره غیرقابل وتو بودن اسنپبک و بازگشت تحریمها، عراقچی اظهار داشت: «نکته همین جا است؛ ما معتقدیم که سه کشور اروپایی از نظر قانونی، حقوقی و سیاسی اجازه اسنپبک را نداشتند و لذا از نظر ما، کاری که انجام دادند غیرقانونی است. و باز هم از نظر ما، چین و روسیه تحریمهای بینالمللی بازنگشتهاند.»
وزیر خارجه ایران در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره پایبندی روسیه و چین به تحریمهای بازگشته، گفت: «خود آنها گفتند که پایبند نیستند، آنچه در عمل اتفاق میافتد در سالهای آینده مشخص خواهد شد. اما در نامه مشترک چین، روسیه و ایران به شورای امنیت تصریح شده است که بازگشت تحریمها را قبول ندارند.»
عراقچی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شروط متعدد واشنگتن برای مذاکره اظهار داشت: «موضع ما خیلی روشن است و همیشه هم همین موضع را داشتهایم؛ ما در خصوص صلحآمیز بودن برنامه هستهای خودمان اطمینان داریم و در این مورد حاضریم با هر کشوری مذاکره کنیم که این اطمینان را نشان دهیم. اگر سؤال یا نگرانی وجود دارد، در قالب مذاکره و رسیدن به راهحل اطمینانبخش این نگرانیها را برطرف کنیم. همان کاری که ما در توافق ۲۰۱۵ انجام دادیم.»
وی با اشاره به رضایت عمومی از توافق برجام افزود: «در آن زمان ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت بهعلاوه آلمان از توافقی که انجام شد، خیلی راضی بودند. در آن توافق ما قبول کردیم اقدامات اطمینانبخش نسبت به صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود را انجام دهیم و در مقابل تحریمها نیز برداشته شوند. در آن زمان همه دنیا این توافق را جشن گرفتند، آمریکا و سه کشور اروپایی و همه دنیا کاملاً راضی بودند. اما توافق را چه کسی بههم زد؟ آمریکا بههم زد، آن هم بدون هیچ دلیلی.»
عراقچی تأکید کرد: «الان هم ما برای مذاکرات عادلانه و از موضع برابر و براساس قاعده برد-برد و منافع متقابل کاملاً آمادهایم. از نظر من توافق در موضوع هستهای کاملاً امکانپذیر است و هیچ لکنتی وجود ندارد.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره محور مذاکرات میان ایران و آمریکا اظهار داشت: «ما هنوز آمادگی داریم براساس منافع متقابل وارد مذاکره شویم. فرمولی که سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شد هنوز هم میتواند به کار گرفته شود. آن فرمول این بود که ایران در خصوص برنامه هستهای خودش اعتمادسازی میکند و در مقابل نیز تحریمها برداشته میشود.»
وی افزود: «ایران براساس همین موضع وارد مذاکره شد و موضع مذاکره هم فقط هستهای است. ما در مورد توان موشکی خودمان با هیچکس مذاکره نمیکنیم. دلیلی وجود ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم. در خصوص سایر مسائل هم به نظر ما زمینهای برای مذاکره وجود ندارد.»
عراقچی در ادامه تأکید کرد: «لذا پاسخ من کاملاً روشن است؛ برای یک توافق عادلانه هستهای همهجور امکان وجود دارد ولی آمریکاییها درخواستهای غیرمنطقی و زیادهخواهانه دارند و شروطی را میگذارند که نهتنها از نظر ما بلکه از نظر هیچ انسان عاقلی قابل قبول نیست. هر موقع به نقطهای رسیدند که آمادگی یک مذاکره منصفانه از موضع برابر داشته باشند، ما شروع مجدد مذاکره را بررسی میکنیم.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره شروط چهارگانه آمریکا شامل مذاکره مستقیم، توقف کامل غنیسازی، محدودسازی برنامه موشکی و قطع حمایتهای منطقهای، اظهار داشت: «آنچه شما از شروط آمریکا و این روزنامه نقل کردید، اثبات حرف من بود که آمریکاییها شروط غیرعاقلانه و غیرعادلانه دارند و این شروط اصلاً شدنی نیست. اگر مثل سال ۲۰۱۵ آمادگی یک مذاکره منطقی را داشته باشند، قضیه فرق میکند.»
وی با رد امکان توقف غنیسازی افزود: «غنیسازی صفر امکان ندارد. غنیسازی دستاورد دانشمندان ایرانی هست و ما برای آن سالها زحمت کشیدیم و دانشمندان ما در گذشته ترور شدند. الان که برای این غنیسازی یک بار هم جنگیدیم، ۱۲ روز جنگ به ما تحمیل شده و بیش از هزار شهید دادهایم، چه دلیلی دارد که ما غنیسازی صفر را قبول کنیم؟ چیزی که آنها در جنگ به دست نیاوردند، در مذاکره هم نمیتوانند به دست بیاورند.»
عراقچی همچنین درباره برنامه موشکی ایران تصریح کرد: «در مورد مسئله موشکی اگر شما سؤال کنید، به شما خواهند گفت که هیچ انسان عاقلی خودش را خلع سلاح نمیکند. برای چه ما در مورد موشکهایمان مذاکره کنیم در حالی که همین جنگ دوازده روزه اثبات کرد که دفاع از ایران منوط به موشکهای ما هست و موشکهای ما نقش مهمی را در دفاع از ایران داشتند.»
وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم گفت: «مذاکره مستقیم و غیرمستقیم هم که اشاره کردند، در روابط بینالملل هیچ فرقی بین مذاکره مستقیم و غیرمستقیم نیست. آمریکا خودش در شرایط مختلفی میانجی مذاکره بین کشورهای مختلف بوده است. بنابراین اینکه مذاکره باید مستقیم یا غیرمستقیم باشد، یک بهانهجویی از طرف آمریکا است.»
وزیر امور خارجه تأکید کرد: «من مجدداً تکرار میکنم براساس فرمولی که ما سال ۲۰۱۵ به توافق رسیدیم، اطمینانسازی در مورد ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای در مقابل رفع تحریم کماکان امکان اجرایی شدن دارد.»
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری درباره علتعدم انجام مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: «کشورهای زیادی هستند که به دلایل مختلف از جمله دلایل تاریخی و سیاسی حاضر نیستند با هم مذاکره مستقیم کنند. ما یکبار مذاکره مستقیم با آمریکاییها کردهایم، و نتیجه هم نگرفتهایم.»
وی افزود: «اگر آنها در این خصوص جدیت داشته باشند، در مذاکره غیرمستقیم هم میشود نتیجه گرفت. بنابراین خیلی روی شکل مذاکره نباید تمرکز کرد بلکه باید روی محتوا تمرکز کنیم. ما به دلیل تجربههای خودمان اطمینان نداریم و همچنین علاقهای هم به مذاکره مستقیم نداریم. ولی مذاکره غیرمستقیم هم میتواند ما را به همان نتیجه برساند.»
عراقچی در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری ۴۰۰ کیلوگرم مواد با غنای ۶۰ درصد، گفت: «آنها در همان جایی هستند که قبل از حمله قرار داشتند. از قبل جنگ ما به آنها دست نزدهایم. بیشتر آنها زیر آوارها هستند یا بهتر است بگوییم تقریباً همه آنها زیر آوار هستند و ما قصدی برای خارج کردن آنها از زیر آوار نداریم تا زمانی که شرایطش مهیا شود.»
وی افزود: «البته اطلاعی هم نداریم که از این میزان ۴۰۰ کیلو چه مقدارش سالم است و چه مقدارش از بین رفته است و تا وقتی آنها را از زیر آوار خارج نکنیم هم اطلاعی نخواهیم داشت. آنها همانجایی که قبل از حمله بودند، هنوز هم همانجا هستند.»
در ادامه، وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره میزان خسارات حمله آمریکا به تأسیسات هستهای ایران اظهار داشت: «خسارتها زیاد است، ساختمانها از بین رفتند، تجهیزات و ماشینهای ما از بین رفتند ولی تکنولوژی از بین نرفته است. تکنولوژی را با بمب نمیشود از بین برد. از آن مهمتر اراده ما هم از بین نرفته است و حتی بعد از جنگ بیشتر هم شده است.»
در پاسخ به پرسش مجری درباره ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی ایران، عراقچی گفت: «تعدادی از دانشمندان هستهای ما شهید شدند ولی صنعت هستهای ایران، صنعت بسیار بزرگی است و تعداد دانشمندان و تکنسینها و افراد متخصص ما بسیار زیاد است، مثل فرماندهان نظامی ما.»
وی افزود: «شما شاهد بودید که وقتی بخشی از فرماندهان نظامی ما روز اول به شهادت رسیدند، بلافاصله جایگزین شدند و افراد جایگزین کار خودشان را شروع کردند و ما از همان شب اول واکنشهای خودمان و حملات متقابل را شروع کردیم.»
وزیر خارجه ایران با اشاره به سخنی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: «یک سخن بسیار زیبایی از امام خمینی هست که هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد، سردار دیگری آن را برداشته و به میدان میآید. این همان چیزی است که در همین جنگ ۱۲ روزه نیز اتفاق افتاد.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش مجری الجزبره درباره دو برداشت متضاد از نتایج جنگ، یکی مبنی بر قدرتنمایی ایران و دیگری حاکی از ضعف در برابر اسرائیل و آمریکا، گفت: «من فکر میکنم همه دنیا بخشی از قدرت ما را در جنگ دوازده روزه مشاهده کردند. ما علیرغم ضرباتی که روز اول رژیم اسرائیل بهصورت غافلگیرانه بر ما وارد کرد، بلافاصله توانستیم پاسخ بدهیم و در حالی که روزهای اول آقای ترامپ توئیت کرد که باید تسلیم بیقید و شرط صورت بگیرد، اما در روز دوازدهم خود آنها آتشبس بلاشرط را مطرح کردند.»
وی افزود: «این نشان میدهد ایران بسیار قویتر از چیزی است که آنها فکر میکردند. بهخصوص انسجام ملی و ایستادگی مردم پشت سر حکومت یک غافلگیری مهم برای همه دنیا بود. ما از جنگ درسهای زیادی در حوزههای سیاسی، نظامی و اقتصادی گرفتیم و اگر مجدداً جنگی صورت بگیرد، میتوانم بگویم ما آمادهتر هستیم.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی حمله اظهار داشت: «ما خبر داشتیم و تمام اطلاعات ما حاکی از این بود که ارتش اسرائیل با همکاری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه در حال آماده شدن برای یک جنگ هستند. ما تمام تحرکات آنها را زیر نظر داشتیم. البته در بعضی تاکتیکها غافلگیر شدیم، ولی در اصل جنگ نه.»
عراقچی گفت: «به همین دلیل بود که از همان روز اول توانستیم آمادگی لازم برای دفاع را پیدا کنیم. در بخشی هم که غافلگیر شدیم، شاید کسی فکر نمیکرد رژیم اسرائیل تا این میزان جنایتکار باشد که فرماندهان نظامی ما را در منزلشان، در حالی که در حال انجام وظیفه نبودند و همراه خانوادههایشان بودند، به شهادت برساند.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «آیا جنابعالی شخصا در معرض حمله در دوران جنگ قرار داشتید؟»، گفت: «در طول جنگ دوازده روزه همهجور احتمالی بود. من کل دوازده روز را در سرکار و در دفترم بودم و تلاشهای بینالمللی را برای اثبات مشروعیت و حقانیت مردم ایران در دفاع از خود انجام میدادم و طبیعتاً خطر هم وجود دارد.»
در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره سفر اخیر «مجید تختروانچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه به عمان، وزیر امور خارجه اظهار داشت: «این یک سفر دیپلماتیک معمولی بود. ما جلسات دورهای گفتوگوهای سیاسی با عمان و خیلی از کشورهای دیگر داریم. الان نوبت این گفتوگوها در مسقط بود که معاون من به مسقط رفتند و گفتوگوهای بسیار خوبی در مورد اوضاع منطقه و روابط دوجانبه داشتند. لذا این سفر هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و تبادل پیامی در این خصوص صورت نگرفته است.»
عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «بازگشت به مذاکرات با آمریکا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در چه زمانی امکانپذیر است؟»، گفت: «هر زمانی که آمریکاییها آماده مذاکره از موضع برابر و براساس منافع متقابل باشند. ظاهراً آنها عجلهای ندارند. ما هم عجلهای نداریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به پرسشی درباره «عدم حضور همپیمانان منطقهای ایران در جنگ اخیر»، گفت: «همپیمانان ما با آن دیدی که شما نسبت به همپیمان دارید که کشورها یا مجموعههایی با هم علیه دشمن دیگر متحد میشوند، به آن شکل نیست. ما از حزبالله در لبنان، حماس در فلسطین، از گروههای دیگر در یمن و عراق همیشه حمایت کردهایم به این دلیل که آنها برای یک هدف مشروع و کاملاً موجه میجنگند.»
وی افزود: «ما از آنان حمایت میکنیم به دلیل اینکه وظیفه انسانی و وظیفه سیاسی خودمان میدانستیم که از آنها حمایت کنیم. در جنگ اخیر آنها هم دچار حملاتی شدند که آموختند و خودشان تصمیم گرفتند که چگونه باید از خودشان دفاع کنند.»
وزیر امور خارجه تأکید کرد: «ایران هم به اندازه کافی قوی هست که بتواند از خودش دفاع کند و احتیاجی به کشور دیگر یا همپیمان دیگر نداشته باشد.»
عراقچی در پاسخ به مجری الجزیره که گفت «این زنجیره ائتلاف بهعنوان محور مقاومت باعث بروز اختلافاتی با کشورهای مختلف از جمله عربستان شده است.»، گفت: «مسئله اختلاف حوثیهای یمن با سعودیها به خودشان مربوط است. آنچه که ایران از آن حمایت کرد، در جنگ با اسرائیل بود که آنها پشت سر مردم غزه ایستادند و واقعاً به شکل قهرمانانه از مردم غزه حمایت کردند. ما در ارتباط بین آنها و عربستان هیچ دخالتی نداشتهایم، حتی همیشه سعی کردهایم و هنوز هم میکنیم که بین آنها مصالحه ایجاد شود، چراکه نباید دو کشور مسلمان با همدیگر بجنگند.»
وی درباره نقش حزبالله در سوریه افزود: «حزبالله در سوریه با عواملی که از طرف اسرائیل و آمریکا برای سقوط بهاصطلاح نظام سوریه هدایت میشدند، وارد جنگ شد. تاریخ، تجربه و تحولات بعدی هم نشان داد، حق با حزبالله بوده است. مشاهده میکنیم؛ وقتی نظام در سوریه عوض شد، اشغالگری اسرائیل ادامه بیشتری پیدا کرد و اراضی بیشتری از سوریه توسط رژیم اسرائیل اشغال شد. میزان کل سرزمینهای اشغالشده در سوریه بسیار بیشتر از مساحت کل غزه است و سوریه با توطئههای اسرائیلی و غربی دارد به سمت تجزیه میرود. حزبالله اگر از سوریه حمایت کرد، برای ثبات کل منطقه بود.»
عراقچی همچنین درباره وضعیت گروههای سیاسی در عراق گفت: «در عراق هم همینطور، گروههایی که هستند در صحنه سیاستهای داخلی عراق بهعنوان گروه سیاسی نقشآفرینی میکنند. آنها بهعنوان گروههای سیاسی حق دارند که به دنبال حقوق خود باشند، اما ما در رقابتهای داخلی این گروهها هیچگاه دخالت نکردهایم و نمیکنیم.»
وی تأکید کرد: «اعضای جبهه مقاومت همواره در نبرد مشروعی که علیه اشغالگری اسرائیل دارند، مورد حمایت ایران بودهاند. ما هیچگاه انکار نکردهایم و همیشه از این گروهها علیه اشغالگری اسرائیل حمایت میکنیم، به خاطر اینکه علیه یک هدف مشروع در حال مبارزه هستند. و این ربطی به این موضوع ندارد که این گروهها وابسته به ایران هستند و تصوراتی که وجود دارد، اصلاً صحیح نیست. بعضاً از اینها بهعنوان پراکسی یا گروه نیابتی ایران یاد میشود که کاملاً غلط است. این گروهها جنبشهای آزادیخواه هستند که به دنبال مبارزه با اشغالگری و استیلاطلبی رژیم صهیونیستی هستند و در این مورد همیشه مورد حمایت ایران میباشند.»
عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «شما از سوریه خارج شدید و سوریه اسد را از دست دادید. آیا در مورد سوریه جدید تحت حاکمیت احمد الشرع به نقطه صفر رسیدید؟»، گفت: «ما همیشه از مردم سوریه، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت کرده و میکنیم. ما خواهان یک سوریه با ثبات هستیم چون به نفع ثبات کل منطقه است. ما خواهان سوریه عاری از اشغال هستیم چون برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت دارد.»
وی با اشاره به حمایت پیشین ایران از نظام بشار اسد افزود: «اگر به نظام بشار اسد هم کمک میکردیم، به همین دلیل بود. الان هم همچنان از تمامیت ارضی و استقلال سوریه حمایت میکنیم و خواهان یک سوریه باثبات هستیم. دولت فعلی در سوریه به دنبال رابطه با ایران نیست، ما هم عجلهای نداریم و صبر میکنیم.»
وزیر امور خارجه با ابراز نگرانی از روند تحولات در سوریه گفت: «تحولات سوریه متأسفانه در مسیر خوبی پیش نمیرود و ما هم فقط نظارهگر هستیم. امیدواریم ثبات و آرامش در سوریه حفظ شود و سوریه عاری از اشغال رژیم صهیونیستی باشد. امیدوار هستیم تمام اقوام و گروههای سوری در صلح با همدیگر همزیستی داشته باشند و اگر از ما خواسته شود کمک کنیم، حتماً کمک خواهیم کرد. ولی ما در حال حاضر رابطهای از این جهت با دولت سوریه نداریم. فقط نظارهگر هستیم و صبر میکنیم.»
در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه «آیا آنها مایل به چنین ارتباطی نیستند یا شما تمایلی ندارید؟»، گفت: «آنها مایل نیستند، ما هم عجلهای نداریم.»
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری درباره ارزیابی روابط ایران و ترکیه پس از تحولات سوریه گفت: «ترکیه همسایه قدیمی و بزرگ ما است. تعاملات ما با ترکیه تعاملات بسیار وسیعی در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. ما همسایگان خوبی برای هم بوده و هستیم. منافع مشترک و نگرانیهای مشترک داریم و البته در برخی موارد هم اختلاف نظر داریم.»
وی افزود: «در بعضی از موضوعات، بهعنوان مثال همان موضوع سوریه، با همدیگر اختلاف نظر داریم. فکر میکنم خیلی از نگرانیهایی که ما در مورد سوریه داشتیم، برای دوستان ما در ترکیه هم روشن شده است. ما ارتباطات نزدیک با مقامات ترکیه داریم. دکتر پزشکیان و آقای اردوغان ملاقاتها و دیدارهای متعدد داشتهاند و من نیز با هاکان فیدان دوست نزدیک هستم.»
وزیر امور خارجه با اشاره به تفاوت دیدگاهها درباره سوریه تصریح کرد: «من فکر میکنم اختلاف اصلی ما در موضوع سوریه بود. نوع نگاهی که داشتیم متفاوت بود. الان فکر میکنم بعد از تحولاتی که صورت گرفته، مشخص شد که نگرانیهای ما درست است. فکر نمیکنم چیزی که الان اتفاق افتاد مورد رضایت کسی در منطقه باشد. اشغالگری اسرائیل در سوریه افزایش پیدا کرد و خطر تجزیه سوریه کماکان ادامه دارد. اینها مورد رضایت هیچکسی در منطقه نیست.»
عراقچی تأکید کرد: «ما با دولت ترکیه و بقیه دولتها همچنان در حال مشورت هستیم و اگر زمانی لازم باشد ایران هم به ثبات و تمامیت ارضی سوریه کمک کند، ما این کار را خواهیم کرد.»
عراقچی در پاسخ به پرسش مجری الجزیره درباره سطح روابط ایران و عربستان سعودی گفت: «رابطه ما با عربستان الان بیشتر مبتنی بر اتفاق نظر و بسیار دوستانه است. ما اختلاف نظرهایی داشتهایم که برخی اوقات جدی شده و حتی منجر به قطع رابطه شده است، ولی ما هیچگاه عربستان سعودی را دشمن خودمان حساب نکردیم.»
وی با اشاره به سوءتفاهمهای تاریخی افزود: «سوءتفاهم بین ما زیاد بوده و اساساً بعد از انقلاب اسلامی در ایران، دوستان ما در منطقه مقداری دچار سوءتفاهمهایی شدند و شاید هم اشتباهاتی از جانب ما بوده که به این سوءتفاهمات دامن زده است. مسائل مختلفی در گذشته بوده که الان نمیخواهم به آنها بپردازم.»
وزیر امور خارجه با تأکید بر فضای مثبت کنونی تصریح کرد: «الان از رابطهای بسیار دوستانه برخوردار هستیم. من با برادرم فیصل بن فرحان مشورتها و روابط خوبی دارم. سفرهای زیادی در طول یکسال گذشته داشتهام. ما در مورد مسائل و تهدیدات منطقه اتفاق نظر داریم. ایران و عربستان در مورد ثبات در دو کشور و در کل منطقه اتفاق نظر دارند. در مورد اینکه یک دشمن مشترک داریم، بیش از همیشه اتفاق نظر داریم.»
عراقچی گفت: «من اراده جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش روابط در تمام حوزهها با عربستان سعودی اعلام میکنم. ایران و عربستان دو کشور بزرگ منطقه و جهان اسلام هستند و برکات رابطه حسنه و اتفاق نظر آنها به نفع کل منطقه است. در یکسال گذشته چهار دیدار با ولیعهد محترم سعودی داشتهام. میتوانم بگویم اراده برای همزیستی مسالمتآمیز و صلح و ثبات منطقه را در عربستان هم مشاهده کردهام.»
در بخش پایانی این گفتوگو، عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر احتمالی در رویکرد سیاست خارجی ایران، تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره بر اصل دیپلماسی و تعامل منطقی با جهان پایبند بوده، اما در برابر دشمنان متجاوز هیچگونه نرمشی در کار نخواهد بود.
عراقچی در اینباره گفت: «اگر منظورتان نرمش در مقابل دشمنان ما است که به ما حمله کردند، نه! چنین ارادهای در میان مردم ایران وجود ندارد. مردم ایران مردمی عزیز و با شرافت هستند و استقلال و عزت خودشان را با چیزی معامله نمیکنند.»
وی افزود: «ولی اگر منظور شما این است که روابط خردمندانه و تعامل منطقی با کل دنیا داشته باشیم، این سیاست ما در گذشته بوده و الان هم هست. فراموش نکنید که جنگ به ما تحمیل شد در حالی که ما در حال مذاکره بودیم. بنابراین دیپلماسی از نظر ما یک اصل است.»
وزیر امور خارجه با اشاره به آمادگی ایران برای گفتوگو با غرب تصریح کرد: «ما برای تعامل با دنیا و غرب آمادگی داریم و این را در عمل نشان دادهایم و آنها بودهاند که به دیپلماسی خیانت کردهاند. سیاست و راهبرد ما مبتنی بر دیپلماسی و تعامل است.»
عراقچی تأکید کرد: «اولویت ما همسایگانمان هستند و سیاست حسن همجواری را با قدرت شروع کردیم و بعد از جنگ هم گسترش میدهیم. ما با غرب هم تعامل میکنیم، مذاکره میکنیم ولی دیکته نمینویسیم و دستور نمیشنویم. مذاکره با دیکته کردن تفاوت دارد.»
در پایان این گفتوگو، مجری برنامه ضمن قدردانی از حضور عراقچی، به کتاب «قدرت مذاکره» تألیف او اشاره کرد و مطالعه آن را برای آشنایی با دیدگاههای وزیر خارجه ایران در حوزه دیپلماسی توصیه کرد.
در پاسخ، عراقچی اعلام کرد: «من یک فصل به کتابم اضافه خواهم کرد به عنوان دیپلماسی زیر آتش که تجربیاتم از این جنگ دوازده روزه را در آن خواهم آورد و انشاءالله به زودی منتشر میشود.»