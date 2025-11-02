به گزارش ایلنا، احمد اسدیان در گفت وگوی تلویزیونی گفت: نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته است. در سامانه بازارگاه، خالی‌فروشی اتفاق افتاده یعنی کالاهایی که وجود نداشته و ترخیص نشده، فروخته شده و پول آن از دامداران و مرغداران دریافت شده اما مدتی زمانی گذشته است و کالا را تحویل ندادند.