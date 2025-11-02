معاون سازمان بازرسی:
نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته است
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه در سامانه بازارگاه، خالیفروشی اتفاق افتاده است، گفت: نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، احمد اسدیان در گفت وگوی تلویزیونی گفت: نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته است. در سامانه بازارگاه، خالیفروشی اتفاق افتاده یعنی کالاهایی که وجود نداشته و ترخیص نشده، فروخته شده و پول آن از دامداران و مرغداران دریافت شده اما مدتی زمانی گذشته است و کالا را تحویل ندادند.
اسدیان افزود: دامداران ناچار شدهاند نهادههای دامی را از بازار آزاد و با قیمت بسیار گرانتر تهیه کنند تا تولید خود را ادامه دهند.
وی افزود: سازمان بازرسی برای بررسی موضوع تامین و واردات نهاده های دامی به دستور رئیس قوه قضاییه پرونده ای تشکیل داده است.
اسدیان با اشاره به مشکلات ثبت سفارش محصولات گفت: در ثبت سفارش محصولات ایراداتی وجود دارد، انحصارگرایی در واردات کالا معنایی ندارد.
وی در پایان گفت: نباید کل واردات را در اختیار یک یا دو نفر بگذاریم و یا آنرا محدود به یکی دو شرکت کنیم ؛ بلکه باید راه را برای ورود شرکتهای جدید باز بگذاریم، چرا که توانایی آنها گاهی حتی بیشتر از شرکتهای قدیمی است و ممکن است برای یک شرکت خاص مشکلی پیش بیاید. ما نباید صحنه را طوری طراحی کنیم که با مشکلاتی که اکنون روبرو هستیم، مواجه شویم.