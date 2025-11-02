قوه قضاییه متعلق به همه مردم است

علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در این جلسه، با قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی دادسرا، این مجموعه را خط مقدم دستگاه عدلیه توصیف کرد و گفت: همکاران قضایی دادسرا امروز بار سنگینی بر دوش دارند و بخش عمده‌ای از تصویر مردم از قوه قضاییه، به عملکرد همین مجموعه در تهران بازمی‌گردد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های محسوس دادسرای تهران در سال‌های اخیر افزود: این مجموعه امروز در شرایطی قانونمند، نظام‌مند و برنامه‌محور فعالیت می‌کند و در عین حال دغدغه اصلی آن، خدمت به مردم و جلب رضایت جامعه است. مقایسه وضعیت کنونی با سنوات گذشته نشان می‌دهد که تلاش‌ها و موفقیت‌های همکاران قضایی در مسیر ارتقا و تعالی مجموعه کاملاً محسوس است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: براساس گزارش‌های ارائه‌شده، دادسرای تهران در شاخص مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. میانگین زمان رسیدگی در تهران پایین‌تر از میانگین کشوری است و این دستاورد ارزشمند جز با تلاش و هماهنگی همکاران قضایی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: در گذشته برخی از دادسراهای نواحی عمومی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، اما امروز شاهد هستیم که همه دادسراها به‌عنوان یک مجموعه هماهنگ در خدمت مردم قرار دارند و خدمات آسان‌تر و سریع‌تر ارائه می‌شود. این یک نعمت بزرگ است که باید قدر آن را دانست و برای تقویت آن تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر اهمیت سلامت اداری و پاکدستی در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: علاوه بر عملکردهای قضایی، دادسرای تهران از نظر سلامت اداری و صیانت در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اگر انحراف یا اشکالی مشاهده شود، به‌سرعت شناسایی و اصلاح می‌شود. این امر نشان‌دهنده سلامت سیستم و پایبندی به مبانی دینی و قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز دادسرای تهران مجموعه‌ای منظم، هماهنگ و پرتلاش است که در همه حوزه‌ها سرآمد بوده و با اتکا به تلاش همکاران قضایی، توانسته است رضایت مردم را جلب کند. استمرار این روند نیازمند تقویت نقاط قوت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است.

القاصی ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستانی تهران در حوزه مبارزه با فساد، بر ضرورت بی‌طرفی، سرعت عمل و رعایت حقوق مردم در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مبنای کار در دستگاه قضایی تنها قانون است، اظهار کرد: امروز مجموعه دادگستری استان تهران چه در دادسراها و چه در دادگاه‌ها در فضایی بی‌طرفانه و به دور از هرگونه ملاحظات شخصی و جناحی فعالیت می‌کند و در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده یا دست‌درازی به بیت‌المال، پرونده‌ها بدون تأخیر و در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

القاصی با اشاره به مطالبات عمومی جامعه از دستگاه قضایی، افزود: قوه قضاییه متعلق به همه مردم است و باید آبرو و حقوق همه اقشار و گروه‌ها رعایت شود. معیار و خط‌کش ما قانون است و این اصل ارزشمند امروز در عملکرد همکاران قضایی به‌خوبی مشهود است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به موضوع رسیدگی به جرایم امنیتی و جنایی پرداخت و گفت: در پرونده‌هایی که امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، همکاران ما در دادسراهای تخصصی از جمله جنایی، امنیتی و سرقت، با دغدغه و جدیت پای کار هستند و این پرونده‌ها بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی می‌شوند.

القاصی همچنین به اقدامات دادگستری استان تهران در حوزه زندان‌ها اشاره کرد و گفت: توجه به بازگشت زندانیان به جامعه و حمایت از خانواده‌های آنان از جمله اولویت‌های ماست. در این راستا، جلسات متعددی برگزار شده و تلاش می‌شود با کمک‌های مختلف در زمینه تحصیل، اشتغال و معیشت خانواده‌ها، شرایط بازپروری زندانیان فراهم شود. همچنین استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به آزادی زندانیان در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی، تأکید کرد: امروز دادسرای تهران در حوزه مبارزه با فساد، رسیدگی فوری به پرونده‌ها و حمایت از حقوق مردم عملکردی برجسته داشته است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران، در این جلسه، از کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها در دادسراهای تهران خبر داد و این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مستمر همکاران قضایی دانست و تأکید کرد: اکنون بسیاری از شعبات به کف موجودی رسیده‌اند و حتی برخی به‌روز شده‌اند، موضوعی که باید با جدیت حفظ و تقویت شود.

القاصی با اشاره به اینکه آنچه مهم است حفظ وضع موجود است، افزود: ما امروز به کف رسیدگی‌ها رسیده‌ایم و بسیاری از شعبات به‌روز شده‌اند. این موفقیت باید تثبیت شود و استمرار آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه به اجرای برنامه عملیاتی واحدمحور در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد قضات و مدیران قضایی بر اساس همین برنامه عملیاتی انجام می‌شود. هر بخش به‌طور مستقل مورد سنجش قرار می‌گیرد و این مبنا، معیار ارزیابی مدیریتی همکاران خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل ۲۰ کارگروه تخصصی در دادستانی را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار داشت: این کارگروه‌ها با رویکرد تخصصی و حرفه‌ای به موضوعات می‌پردازند و در درازمدت می‌توانند نگاه تخصصی را در مجموعه قضایی نهادینه کنند. بر تقویت و پیگیری این روند تأکید دارم.

وی با هشدار نسبت به تأخیر در اجرای برنامه‌ها، گفت: نباید همه اقدامات را به پایان سال موکول کنیم. اجرای به‌موقع برنامه‌ها در طول سال، هم در گزارش‌دهی و هم در تحقق اهداف اثرگذار خواهد بود.

وی فرم‌های رضایتمندی مراجعین را ابزاری مهم برای شناخت نقاط ضعف و قوت مجموعه قضایی دانست و افزود: مراجعه به افکار عمومی و شنیدن صدای مردم می‌تواند به اصلاح عملکرد کمک کند. اگر همکاران ما متوجه اشکالی در کار خود شوند، خودشان درصدد رفع آن برمی‌آیند.