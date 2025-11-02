خبرگزاری کار ایران
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری، برخی عوامل با بهره‌مندی از منابع خبری فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب است.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار مطالبی از اساس کذب در برخی رسانه‌های معاند پیرامون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز رسانه دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای تصریح می‌دارد پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری؛ و همچنین مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و پیشگامی این دستگاه در برخورد علمی و عملی با ظواهر مختلف فساد در دوره تحول و تعالی؛ برخی عوامل که احیانا در موقعیت‌های مختلف با برخورد حفاظتی و ضد فساد مواجه شده‌اند با بهره‌مندی از منابع خبری فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب بوده و صحت ندارد.

این بیانیه می‌افزاید: هیچگونه بازداشت و یا کشف فسادی در این مرکز اتفاق نیفتاده است. 

مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرده است است وفق تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه، مبارزه و مقابله قاطعانه، مدبرانه، حرفه‌ای و بدون اغماض با مُفسد و مَفسده، در صدر اولویت‌های کاری قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات است.

