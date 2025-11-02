به گزارش ایلنا، سیدعباس موسوی مسئول مراسم تشریفات دفتر رئیس جمهور در واکنش به ویدیوی منتشر شده درباره صحبت کردن شهید رئیسی با پوتین درباره فلفل دلمه‌ای نوشت:

در عالَم دیپلماسی اینکه رئیس جمهور‌ یا وزیری در متن یا حاشیه ی دیدارها و مذاکرات دیپلماتیک خود با همتایان خارجی به موضوعی خاص از ‎یک هموطن زندانی گرفته تا رفع مانع حتی از ‎یک قلم کالای صادراتی و یا مشکل بانکی یا حقوقیِ حتی ‎یک تاجر و... بپردازد، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه نشان دهنده‌ی دغدغه مندی و استفاده از فرصت ها به نفع کشور است! هم در دولت چهاردهم و هم در ادوار گذشته بارها شاهد این نوع توجهات ویژه بوده ایم، هستیم و در آینده نیز خواهیم بود. ‎منصف باشیم؛ چرا که فرمود: الْإِنْصَافُ یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ یُوجِبُ الِائْتِلَاف!

