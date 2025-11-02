واکنش موسوی به صحبت کردن شهید رئیسی با پوتین درباره فلفل دلمهای
مسئول مراسم تشریفات دفتر رئیس جمهور نوشت: در عالَم دیپلماسی اینکه رئیس جمهور یا وزیری در متن یا حاشیه ی دیدارها و مذاکرات دیپلماتیک خود با همتایان خارجی به موضوعی خاص از یک هموطن زندانی گرفته تا رفع مانع حتی از یک قلم کالای صادراتی و یا مشکل بانکی یا حقوقیِ حتی یک تاجر و... بپردازد، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه نشان دهندهی دغدغه مندی و استفاده از فرصت ها به نفع کشور است!
به گزارش ایلنا، سیدعباس موسوی مسئول مراسم تشریفات دفتر رئیس جمهور در واکنش به ویدیوی منتشر شده درباره صحبت کردن شهید رئیسی با پوتین درباره فلفل دلمهای نوشت:
در عالَم دیپلماسی اینکه رئیس جمهور یا وزیری در متن یا حاشیه ی دیدارها و مذاکرات دیپلماتیک خود با همتایان خارجی به موضوعی خاص از یک هموطن زندانی گرفته تا رفع مانع حتی از یک قلم کالای صادراتی و یا مشکل بانکی یا حقوقیِ حتی یک تاجر و... بپردازد، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه نشان دهندهی دغدغه مندی و استفاده از فرصت ها به نفع کشور است! هم در دولت چهاردهم و هم در ادوار گذشته بارها شاهد این نوع توجهات ویژه بوده ایم، هستیم و در آینده نیز خواهیم بود. منصف باشیم؛ چرا که فرمود: الْإِنْصَافُ یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ یُوجِبُ الِائْتِلَاف!