خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست

پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست
کد خبر : 1708426
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت:پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست؛ از این‌رو تولید بنزین با کیفیت بالا و خودروهای کم‌مصرف از اولویت‌ها و مطالبات مهم دولت و مردم به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا،مهاجرانی روز یکشنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آزمون آلاینده های خودروها در استان البرز افزود: حضور نهادهایی چون سازمان محیط زیست و وزارت صمت به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی که فراتر از دولت عمل می‌کنند، بیانگر باور جدی دولت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: هرجا این فرصت برای بخش خصوصی فراهم شد، توانست به خوبی از آن استفاده کند و نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا نماید؛استان البرز نیز به‌واسطه صنعتی بودن و برخورداری از شهرک‌های صنعتی متعدد و صنایع پویا، نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل کشور در عرصه تولید و اقتصاد است.

مهاجرانی با بیان اینکه اقتصاد تنها در خود خلاصه نمی‌شود و ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی آن به هم پیوسته است، گفت: در دنیای امروز نگاه سیستمی به مسائل اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و نیروی کار، نمی‌توان به حل پایدار مشکلات اقتصادی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی محیط زیست، کیفیت سوخت و نحوه پایش آن از جمله مطالبات اجتماعی امروز جامعه است و دولت نیز خود را موظف به پیگیری این دغدغه‌ها می‌داند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: پایین بودن کیفیت سوخت یکی از عوامل مهم در تشدید آلودگی هواست؛ از این‌رو تولید بنزین با کیفیت بالا و خودروهای کم‌مصرف از اولویت‌ها و مطالبات مهم دولت و مردم به شمار می‌رود.

وی ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی حاضر در جلسه افزود: دولت چهاردهم با تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، همواره در کنار فعالان اقتصادی ایستاده است تا مسیر تولید ملی هموارتر شود.

مهاجرانی در پایان با اشاره به تاب‌آوری ملت ایران گفت: تاریخ نشان داده هر بار که ایران زخمی خورده، بار دیگر قوی‌تر از گذشته برخاسته است. ما ملتی از جنس ققنوس هستیم؛ ملتی که از سختی‌ها نمی‌ترسد و با وحدت و همدلی، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم خواهد زد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ