جناب آقای سیدمصطفی تاج‌زاده

درگذشت حاج سیدمحمد تاج‌زاده برادر گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف گردید.

فقدان عزیزی چون برادر، ضایعه‌ای تلخ و دردناک است که تنها با تسلیم در برابر مشیت الهی و یاد نیکی‌های او قابل تسکین خواهد بود.

این مصیبت را صمیمانه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر الهی مسالت دارم.

