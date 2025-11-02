خبرگزاری کار ایران
در پیامی؛

عارف به تاج‌زاده تسلیت گفت

در پی درگذشت برادر سیدمصطفی تاج‌‌زاده، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،متن پیام  محمدرضا عارف به شرح زیر است:

جناب آقای سیدمصطفی تاج‌زاده

درگذشت حاج سیدمحمد تاج‌زاده برادر گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف گردید.

فقدان عزیزی چون برادر، ضایعه‌ای تلخ و دردناک است که تنها با تسلیم در برابر مشیت الهی و یاد نیکی‌های او قابل تسکین خواهد بود.

این مصیبت را صمیمانه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر الهی مسالت دارم.

 

انتهای پیام/
