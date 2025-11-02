دولت در برقراری فوق العاده خاص کارکنان دولت تسریع کند

به گزارش ایلنا،مسلم صالحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: نهاده‌های دامی در کشور وضعیت خوبی ندارد و با این دست فرمانی که جلو می‌رویم، باید مرغ را کیلویی ۵۰۰ هزار تومان و گوشت را بیش از ۲ میلیون تومان خریداری کنیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس در تذکری به دولت، اظهار کرد: برقراری فوق العاده خاص کارکنان دولت در شورای حقوق و دستمزد مراحل پایانی را طی می‌کند لذا امیدواریم این موضوع سریع‌تر انجام شود تا با توجه به وضعیت تورم، بهبود معیشت این قشر از افراد جامعه را شاهد باشیم.

وی در تذکری به وزیر راه، افزود: طی چند سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه شهرستان اقلید انجام شده اما نیاز به تخصیص اعتبارات است تا پروژه‌های در دست انجام به نتیجه برسد.

صالحی ادامه داد: همچنین تکمیل فرودگاه شمال فارس به عنوان یک فرودگاه استراتژیک میان شهرستان‌های اقلید، آباده و بوانات دارای اهمیت است لذا نیاز است اعتبار لازم برای تکمیل آن اختصاص یابد.

نماینده مردم اقلید در مجلس در تذکری به وزیر بهداشت، گفت: مراکز درمانی به ویژه بیمارستان ولیعصر اقلید نیاز به تجهیزات و پزشکان متخصص دارد زیرا مردم به شدت دچار مشکل هستند و با هزینه‌های بالا باید تردد کنند. همچنین نیاز است برخی از درمانگاه‌ها که چارت مصوب دارند نیز شبانه روزی شوند.

وی در تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ایجاد شفافیت سازوکار نشان دار کردن معافیت مالیات پروژه‌های عمرانی دارای اهمیت است. چرا برخی از استان‌ها مقدار بیشتری از این موضوع سهم می‌برند و برخی دیگر کمتر. باید مشخص شود تخصیص‌ها خصوصاً در عرصه بودجه‌های عمرانی بر اساس ضوابط است یا روابط.

صالحی خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد شفافیت در خصوص صدور ماده ۲۳ پروژه‌های عمرانی دارای اهمیت است زیرا اکنون سلیقه‌ای انجام می‌شود.

