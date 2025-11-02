خبرگزاری کار ایران
محمدپور در تذکر شفاهی:

رئیس بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز اقدام کند

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار توجه جدی به تأمین نهاده های دامی شد و گفت: در حال حاضر دامداران و مرغداران ما در شرایط بسیار سختی قرار دارند. اگر مشکل ارزی وجود دارد، لازم است رئیس بانک مرکزی سریعاً برای رفع آن اقدام کند تا این بحران به تولید و امنیت غذایی کشور آسیب نزند.

به گزارش ایلنا، هادی محمدپور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان گفت: یاد و خاطره همه شهدای عزیز به‌ویژه ۳۳ هزار شهید دانش‌آموز کشور و همچنین شهید حاج محمد نوذری از روستای بزرگ مرندیز بجستان، مهد قالی خراسان، را گرامی می‌داریم. این شهید والامقام هفته گذشته پس از ۲۸ سال جانبازی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی همچنین از درگذشت مادر گرامی شهید عباس محمودی در دهستان سردرق بجستان با نام کربلایی کبری محمودی یاد کرد و گفت: این بانوی صبور پس از سال‌ها فراق، به فرزند شهیدش پیوست.

محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود از پخش زنده و مستقیم برنامه مردمی «صبح و نشاط» شبکه سه سیما در شهرستان گناباد با حضور ۱۸ هزار نفر از مردم قدردانی کرد و گفت: از ریاست صدا و سیما و شبکه سه تشکر می‌کنم، اما متأسفانه یکی از مجریان این برنامه در فضای مجازی اقدام به توهین به مردم شریف گناباد کرده است از این رو از مسئولان مربوطه می‌خواهم با این مجری هتاک برخورد جدی شود و تذکر لازم داده شود.

نماینده گناباد و بجستان در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع تأمین نهاده‌های دامی را جدی بگیرید. در حال حاضر دامداران و مرغداران ما در شرایط بسیار سختی قرار دارند. اگر مشکل ارزی وجود دارد، لازم است دکتر فرزین سریعاً برای رفع آن اقدام کند تا این بحران به تولید و امنیت غذایی کشور آسیب نزند.

 

