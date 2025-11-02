طرح هادی روستایی به دلیل نگاه های سختگیرانه و مغایر قانون کارایی لازم را ندارد

به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: در قانون به روستاها و مهاجرت معکوس توجه خاصی شده است، در سند آمایش سرزمین هم تاکید بر استفاده حداکثری از نواحی روستایی یک سند است، طرح هادی روستایی به عنوان سند توسعه ای به دلیل نگاه سختگیرانه و مغایر قانون نه تنها کارایی لازم را از دست داده بلکه موجب نارضایتی شدید روستاییان عزیز شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ اراضی داخل روستاها و محدوده از شمول این قانون معاف و تابع ضوابط طرح هادی است اما در اکثر استان ها خصوصا لرستان با اصرار جهاد کشاورزی برای اخذ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک طرح هادی روستایی عملا قفل شده و روستاییان عزیز اسیر این قانون شده اند.

وی اظهار کرد: مطابق تبصره یک ماده ۳ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی تا ۵۰۰ متر یک بار از پرداخت هزینه معاف هستند در حالی که جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری زمین ۲۰۰ متری هم رقم هایی را دریافت می کند که موجب دلسردی مردم شده و مهاجرت و خالی شدن روستاها را به همراه دارد.

انتهای پیام/