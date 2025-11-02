تب برفکی تبدیل به بحران ملی شده است

به گزارش ایلنا، حسین امامی‌راد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: ما شما را فردی معتقد و شیفته شخصیت مولی علی (ع) و علاقمند به کلام ایشان در نهج‌البلاغه می‌دانیم؛ در حالی‌که صفحات زرین نهج‌البلاغه پر است از حساسیت های حضرت امیر المومنین نسبت به توصیه به نظارت و کنترل بازار و رعایت تقوا در دادوستد و همچنین سفارش های ده گانه به تاجران و سوداگران.

وی افزود: متأسفانه کارنامه دولت در زمینه مدیریت بازار به حدی منفی است که از آشفتگی و ضعف نظارت گذشته و به مرحله رهاشدگی بازار رسیده است.

امامی‌راد با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت کالاهای اساسی و بیگانه شدن سفره مردم با گوشت، مرغ، برنج و لبنیات تأکید کرد: مردم در جنگ تحمیلی و در شرایط سخت اقتصادی پایبندی خود را به نظام و انقلاب نشان داده‌اند و سزاوار چنین فشار معیشتی نیستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بر تأمین ۱۰ کالای اساسی بدون دغدغه قیمتی تأکید داشتند، اما افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از رهاشدگی بازار است که موجب کاهش تاب‌آوری و افزایش نارضایتی مردم شده است از این رو خواستاریم تا هرچه سریع‌تر نبض بازار را در دست گیرید و مردم را در تنگنای معیشتی قرار ندهید.

نماینده مردم چناران، شاندیز و طرقبه در مجلس در تذکری دیگر خطاب به وزیر جهاد با اشاره به شیوع گسترده ویروس تب برفکی اظهار کرد: صنعت دامپروری کشور شاهد موج جدیدی از این بیماری است که از آفریقا سرایت کرده و به بحران ملی تبدیل شده است این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌تر نسبت به شیوع این ویروس در خاورمیانه و کشورهای همسایه هشدار داده بودند اما مسئولان مربوطه در ایران یا بی‌توجهی کرده اند یا در خواب غفلت فرو رفته بودند.

امامی راد وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی، تلفات گسترده دام‌ها و کاهش تولید لبنیات را از پیامدهای این بحران دانست و گفت: کمبود گوشت و پروتئین در کشور، افزایش چشمگیر قیمت‌ها و تهدید امنیت غذایی از نتایج مستقیم این وضعیت است.

