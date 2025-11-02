خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امامی راد در تذکر شفاهی:

تب برفکی تبدیل به بحران ملی شده است

تب برفکی تبدیل به بحران ملی شده است
کد خبر : 1708386
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم چناران، شاندیز و طرقبه در مجلس در تذکری دیگر خطاب به وزیر جهاد با اشاره به شیوع گسترده ویروس تب برفکی اظهار کرد: صنعت دامپروری کشور شاهد موج جدیدی از این بیماری است که از آفریقا سرایت کرده و به بحران ملی تبدیل شده است این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌تر نسبت به شیوع این ویروس در خاورمیانه و کشورهای همسایه هشدار داده بودند اما مسئولان مربوطه در ایران یا بی‌توجهی کرده اند یا در خواب غفلت فرو رفته بودند.

به گزارش ایلنا، حسین امامی‌راد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: ما شما را فردی معتقد و شیفته شخصیت مولی علی (ع) و علاقمند به کلام ایشان در نهج‌البلاغه می‌دانیم؛ در حالی‌که صفحات زرین نهج‌البلاغه پر است از حساسیت های حضرت امیر المومنین نسبت به توصیه به نظارت و کنترل بازار و رعایت تقوا در دادوستد و همچنین سفارش های ده گانه به تاجران و سوداگران.

وی افزود: متأسفانه کارنامه دولت در زمینه مدیریت بازار به حدی منفی است که از آشفتگی و ضعف نظارت گذشته و به مرحله رهاشدگی بازار رسیده است.

امامی‌راد با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت کالاهای اساسی و بیگانه شدن سفره مردم با گوشت، مرغ، برنج و لبنیات تأکید کرد: مردم در جنگ تحمیلی و در شرایط سخت اقتصادی پایبندی خود را به نظام و انقلاب نشان داده‌اند و سزاوار چنین فشار معیشتی نیستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بر تأمین ۱۰ کالای اساسی بدون دغدغه قیمتی تأکید داشتند، اما افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از رهاشدگی بازار است که موجب کاهش تاب‌آوری و افزایش نارضایتی مردم شده است از این رو خواستاریم تا هرچه سریع‌تر نبض بازار را در دست گیرید و مردم را در تنگنای معیشتی قرار ندهید.

نماینده مردم چناران، شاندیز و طرقبه در مجلس در تذکری دیگر خطاب به وزیر جهاد با اشاره به شیوع گسترده ویروس تب برفکی اظهار کرد: صنعت دامپروری کشور شاهد موج جدیدی از این بیماری است که از آفریقا سرایت کرده و به بحران ملی تبدیل شده است این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌تر نسبت به شیوع این ویروس در خاورمیانه و کشورهای همسایه هشدار داده بودند اما مسئولان مربوطه در ایران یا بی‌توجهی کرده اند یا در خواب غفلت فرو رفته بودند.

امامی راد وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی، تلفات گسترده دام‌ها و کاهش تولید لبنیات را از پیامدهای این بحران دانست و گفت: کمبود گوشت و پروتئین در کشور، افزایش چشمگیر قیمت‌ها و تهدید امنیت غذایی از نتایج مستقیم این وضعیت است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ