صدیقی در تذکر شفاهی:
افزایش سرسامآور قیمت دارو و مواد غذایی سلامت و معیشت مردم را به خطر انداخته است
نماینده مردم آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور و وزرای بهداشت و امور اقتصادی و دارایی، نسبت به رشد افسارگسیخته قیمت دارو، شیرخشک، خدمات درمانی و اقلام اساسی هشدار داد و خواستار اقدام فوری دولت برای حمایت از سلامت و معیشت مردم شد.
به گزارش ایلنا،رضا صدیقی، طی تذکر شفاهی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور و وزیر بهداشت، با ابراز نگرانی از وضعیت بازار دارو و خدمات درمانی گفت: افزایش سرسامآور قیمت دارو، شیرخشک و خدمات بهداشتیـدرمانی به مرحلهای فاجعهبار رسیده است. جهش هزینههای تأمین دارو بهویژه برای بیماران مزمن و کمبود داروهای حیاتی ناشی از مشکلات ارزی، بیماران را دچار سردرگمی کرده است.
وی ادامه داد: ناکارآمدی نظام بیمهای در پوشش هزینههای درمانی کاملاً مشهود است و فشار سنگینی بر دوش خانوارها تحمیل کرده است. دولت باید در حراست از سلامت عمومی اقدامات عاجل و مؤثر انجام دهد تا مردم بیش از این در تأمین نیازهای دارویی و درمانی خود با مشکل مواجه نشوند.
صدیقی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم افزود: تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، سبد معیشتی خانوارها را بهشدت تضعیف و محدود کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن، صدای اعتراض مردم را بلند کرده و انتظار میرود دولت برای کنترل قیمتها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تدابیر فوری اتخاذ کند.