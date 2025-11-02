خبرگزاری کار ایران
سراج در تذکر شفاهی:

کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به علت مافیا و انحصاری بودن نهاده‌ها و دسته گل وزارت جهاد کشاورزی است

نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای وزیر! کمبود نهاده‌های دامی و گرانی‌های آن به علت مافیای موجود و انحصاری بودن نهاده‌های دامی است که دسته گل وزارت شما است.

به گزارش ایلنا،محمد سراج در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای وزیر! کمبود نهاده‌های دامی و گرانی‌های آن به علت مافیای موجود و انحصاری بودن نهاده‌های دامی است که دسته گل وزارت شما است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دامدار پول نهاده را درجا پرداخت می‌کند اما سه ماه دیگر نهاده را دریافت می‌کند، از طرفی دامدار پول شیر را سه ماه بعد از تحویل شیر به کارخانه لبنی دریافت می‌کند. آقای وزیر! صنعت دامپروری سبک و سنگین را نجات دهید.

 

