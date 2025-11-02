در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مماشات شده است

به گزارش ایلنا،عباس مقتدایی طی تذکر شفاهی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس جمهور گفت:آقای پزشکیان! خودِ جنابعالی در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی، در تصویب «قانون ساماندهی صنعت خودرو» نقش داشتید. اکنون سال ۱۴۰۰ که هیچ، سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم گذشت و امروز در آبان‌ماه ۱۴۰۴ هستیم؛ یعنی سالروز تصویب آن قانون. اما هنوز این قانون یا اجرا نشده یا ناقص و نیمه‌کاره اجرا می‌شود.

وی افزود: واقعاً باید پرسید: آیا موضوع صرفه‌جویی در مصرف بنزین برای کشور اهمیت دارد و یا خیر؟ آیا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای آسایش و رفاه عمومی مردم مهم هست و یا خیر؟ آیا واقعی‌سازی قیمت خودرو امری مهم است و یا خیر؟

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس وظیفه خود را انجام داده، قانون‌گذاری کرده تا هم از انحصار جلوگیری شود، هم فناوری در صنعت خودرو ارتقا یابد و هم محیط‌زیست حفظ شود؛ اما در اجرای آن، تعلل و سستی دیده می‌شود.آقای دکتر پزشکیان! من نمی‌دانم چه کسانی مانع اجرای قانون هستند، اما شما خوب می‌دانید. به صراحت می‌گویم که در این زمینه سکوت و مماشات کرده‌اید. تقاضای من این است که برای موضوعات کلان و حیاتی کشور، وقت اختصاصی بگذارید.

