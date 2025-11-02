مقتدایی در تذکر شفاهی:
در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مماشات شده است
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور تأکید کرد که با گذشت چند سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، این قانون همچنان بهدرستی اجرا نشده و دولت در عمل به تکالیف خود، تعلل و مماشات نشان داده است.
به گزارش ایلنا،عباس مقتدایی طی تذکر شفاهی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس جمهور گفت:آقای پزشکیان! خودِ جنابعالی در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی، در تصویب «قانون ساماندهی صنعت خودرو» نقش داشتید. اکنون سال ۱۴۰۰ که هیچ، سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم گذشت و امروز در آبانماه ۱۴۰۴ هستیم؛ یعنی سالروز تصویب آن قانون. اما هنوز این قانون یا اجرا نشده یا ناقص و نیمهکاره اجرا میشود.
وی افزود: واقعاً باید پرسید: آیا موضوع صرفهجویی در مصرف بنزین برای کشور اهمیت دارد و یا خیر؟ آیا نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و ارتقای آسایش و رفاه عمومی مردم مهم هست و یا خیر؟ آیا واقعیسازی قیمت خودرو امری مهم است و یا خیر؟
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس وظیفه خود را انجام داده، قانونگذاری کرده تا هم از انحصار جلوگیری شود، هم فناوری در صنعت خودرو ارتقا یابد و هم محیطزیست حفظ شود؛ اما در اجرای آن، تعلل و سستی دیده میشود.آقای دکتر پزشکیان! من نمیدانم چه کسانی مانع اجرای قانون هستند، اما شما خوب میدانید. به صراحت میگویم که در این زمینه سکوت و مماشات کردهاید. تقاضای من این است که برای موضوعات کلان و حیاتی کشور، وقت اختصاصی بگذارید.