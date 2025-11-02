به گزارش ایلنا،رحمدل بامری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان، خطاب به رئیس‌جمهور جناب، گفت: آقای دکتر پزشکیان! آیا به یاد دارید در ایام تبلیغات انتخاباتی خود را مجری برنامه هفتم توسعه ؟ امروز بیش از یک سال از آغاز به کار دولت شما گذشته، چند درصد از احکام این برنامه که قانون است، اجرایی شده است؟

بامری ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور! شما در سخنان خود همواره از عدالت، آیات و روایات سخن می‌گفتید و می‌فرمودید عدالت یعنی «همه‌چیز برای همه و اگر نباشد، برای هیچ‌کس». اما امروز در استان سیستان و بلوچستان و در سراسر کشور، تورم، گرانی، مشکل مسکن و افزایش نرخ ارز، صدای شکستن استخوان‌های مردم را بلند کرده است.

نماینده ایرانشهر افزود: شما که پرچم عدالت را برافراشته‌اید، آیا تسلطی بر دولت خود دارید؟ حق معلمان از سال گذشته معطل مانده و وضعیت نیروهای آموزشی اعم از تدریس، نهضتی، شرکتی و خرید خدمات در بلاتکلیفی کامل است. کشاورزان ما نیز هر روز گرفتارتر می‌شوند؛ نه تسهیلات دارند، نه امکانات. چگونه باید از کشاورزی پایدار سخن گفت؟

وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت تأکید کرد:تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست. نرخ ارز سر به فلک کشیده و ارزش پول ملی سقوط کرده است. گوشت و کالاهای اساسی برای مردم به کالای دست‌نیافتنی تبدیل شده و قیمت‌ها نجومی و کهکشانی شده‌اند.

بامری در پایان گفت:آقای رئیس‌جمهور! جوانان ما به‌دلیل بیکاری ناچارند به سوخت‌بری روی بیاورند؛ کاری که جانشان را می‌گیرد تا نان خانواده‌شان را تأمین کنند. اندکی تأمل کنید و در سیاست‌های اجرایی دولت تغییر اساسی ایجاد کنید؛ مردم تاب این وضعیت را ندارند.

