ورود سازمان بازرسی به حل مشکل برق شهرک صنعتی صفادشت

به گزارش ایلنا، چهاردهمین تور نظارتی قوه قضاییه امروز (۱۱ آبان ماه) با حضور،۵۰ عکاس و خبرنگار از ۲۵ رسانه با بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی صفادشت و دهک، همراه با معاون تولیدی و مدیران سازمان بازرسی در حال برگزاری است.

یکی از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی صفادشت که معاون تولید سازمان بازرسی و اصحاب رسانه از آن بازدید کردند، کارخانه رز پلاستیک بود.

رسول پورقربان، مدیر کارخانه رز پلاستیک در حاشیه این بازدید درباره مشکل واحد تولیدی که برای رفع آن به سازمان بازرسی مراجعه کرده است، گفت: سال ۱۴۰۰ زمینی در شهرک صنعتی تهیه کرده و با مجوز از شهرداری، این واحد تولیدی را طی دوسال بنا کردیم.

وی افزود: برای دریافت برق مصرفی کارخانه اقدام کردیم که درخواست ما از اداره برق تامین ۳ مگاوات بود، اما با وجود کسری برق یک مگاوات به کارخانه اختصاص دادند و به همین خاطر یک‌ سوله از مجموعه ما مشغول به تولید شد.

مدیر کارخانه رز پلاستیک گفت: دستگاه‌های دیگر سوله‌ها مستقر هستند، اما بخاطر کمبود برق قادر به فعالیت نیستند. هم اکنون با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۳۰ درصد از برق درخواستی تامین شده است؛ که امیدواریم مشکل بطور کامل حل شود.

اسدیان، معاون تولید سازمان بازرسی نیز در باره مشکل این واحد تولیدی گفت: سال قبل طی بازدیدی که از این شهرک صنعتی داشتیم متوجه شدیم خیلی از واحد‌ها مشکل برق دارند.

وی افزود: با وساطت سازمان بازرسی، داره برق و مدیر شهرک صنعتی تفاهمنامه‌ای منعقد کردند که برق این شهرک تامین شود؛ در این تفاهمنامه آمده بود اداره برق باید در این شهرک یک پست برق ایجاد کند، اما ظاهرا بدون ایجاد پست، برق برخی واحد‌ها را تامین کرده است.

معاون تولید سازمان بازرسی گفت: بنا شد سازمان بازرسی این تفاهمنامه را بررسی کند و اداره برق باید براساس هزینه‌ای که برای احداث پست گرفته، اقدام کند و اگر این کار انجام نشده باشد با آن‌ها مذاکره شود تا طبق تفاهمنامه وادار شود پست را ایجاد کند.

بنا شد هفته آینده جلسه‌ای در اداره کل بازرسی استان تهران با حضور مسئولان ذیربط برگزار و این مشکل حل شود.

