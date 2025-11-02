بازدید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح از منطقه دوم ندسا

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی از معاونت های ستاد کل، با حضور در منطقه دوم ندسا از این منطقه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که به منظور ارزیابی توان رزم در منطقه دوم ندسا انجام می شد، سرتیپ پاسدار وحیدی در جمع رزمندگان دریادل این منطقه گفت: اگر اکنون امنیتی در مرزهای آبی کشور برقرار شده مرهون جانفشانی ها و مجاهدت های شبانه روزی شما در نیروی دریایی سپاه است.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان با دیدن شما در مرز های آبی حتی جرات نمی کنند نگاه چپ به این آب و خاک بیندازند تصریح کرد: شما دریادلان با قدرت ایمان و شجاعتی که از شهدای دریایی همچون شهید مهدوی و همرزمانش درس گرفتید، همانند کوه در مقابل دشمنانی که چشم طمع به این آب و خاک دارند ایستاده اید و دشمن نیز از این قدرت الهی بیمناک است.

