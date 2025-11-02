به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار، گفت: بعد از تلاش و پیگیری‌های دستگاه‌های مرتبط، امروز در آستانه روز ملی استکبار ۱۳ آبان هستیم. این روز که یادآور چند واقعه است، فراموش نمی‌شود. دشمنی آمریکا به زمان کودتای ۲۸ مرداد برمی‌گردد و جنایات آمریکا از آن زمان آغاز می‌شود. از نظر داخلی دیکتاتوری و از نظر خارجی وابستگی کامل به سلطه‌گران آغاز شد.

وی با اشاره به خاطرات علم گفت: نیروهای نظامی قبل از اینکه گوش‌به‌فرمان شاه باشند، گوش‌به‌فرمان آمریکا بوده‌اند. تصویب کاپیتولاسیون در مجلسین که بسیار خفت‌بار بود، باعث شد بیش از ۴۰ هزار آمریکایی در ایران مصونیت دیپلماتیک پیدا کنند. اما بعد از متوجه شدن این موضوع، امام (ره) سخنرانی تاریخی خود را انجام داد و پس از آن، به دستور آمریکا، شاه امام را که مرجع تقلید مردم بود، دستگیر و به عراق و ترکیه تبعید کرد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب، علیرغم اینکه تصور می‌شد آمریکایی‌ها سرِ عقل آمده‌اند، اما به شاه پناه داده و بزرگ‌ترین دزدی تاریخ براساس اسناد بین‌المللی توسط خانواده پهلوی و محمدرضا پهلوی بود ــ یعنی ۳۰ میلیارد دلار ــ که از ایران خارج شد.

وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا گفت: دانشجویان وارد سفارت آمریکا شدند و درخواست بازگرداندن شاه و اموال غارت‌شده و دست‌برداشتن آمریکا از امور داخلی ایران را مطرح کردند. انقلابیون پس از مشاهده اسناد جاسوسی و طراحی کودتا در این سفارتخانه گفتند که ممکن است همه سفارتخانه‌ها اسناد جمع‌آوری کنند، اما برنامه‌ریزی برای کودتا و خرابکاری در این سفارتخانه صورت گرفته بود. در طرح آمریکا برای حمله به ایران، بمباران منزل امام و سایر مقامات پیش‌بینی شده بود و قرار بود حمام خون راه بیندازند، اما خدا به یاری ملت ایران شتافت و هدف آمریکا با طوفان شن از بین رفت.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی و حمایت آمریکا از صدام و تروریست‌ها گفت: انواع جنایاتی که می‌توانست علیه یک ملت صورت بگیرد، توسط آمریکا انجام شد. در جنگ اخیر، ما در حال مذاکره بودیم و قبل از شروع دور ششم مذاکره، نماینده و نیروی نیابتی آمریکا به ما حمله کرد و جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه ما آغاز شد. این جنگ، جنگ با رژیم صهیونیستی نبود؛ در اواسط جنگ، کارفرما یعنی ایالات متحده وارد شد و مشخص شد دوستان منطقه‌ای و ناتو نیز در کنار آمریکا و اسرائیل به جنگ ایران پرداختند. بهترین فرزندان، فرماندهان، دانشجویان و دانش‌آموزان ما در حالی که در حال مذاکره بودیم، به شهادت رسیدند، اما مردم در کنار رهبر و نیروهای نظامی ایستادند و نیروهای مسلح با تکیه بر دانش داخلی، حماسه‌ای آفریدند که از روز ششم، درخواست آتش‌بس از سوی دشمن مطرح شد. ما در جنگ ۱۲روزه آن‌چنان ایستادگی کردیم که منجر به التماس آتش‌بس از سوی دشمن شد.

وی ادامه داد: با این شرایط، ما مراسم ۱۳ آبان را پیشِ‌رو داریم. ۱۳ آبان امسال یاد ۸۶ شهید دانشجو، ۲۰ استاد شهید، ۷ معلم شهید و ۳۰ دانش‌آموز شهید را در کنار سایر رخدادهای تاریخی این روز گرامی می‌داریم. روز ۱۳ آبان امسال، همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س)، شاهد حضور حماسی مردم هستیم که با تأسی از ائمه در این مراسم شرکت کرده و این یاد را گرامی می‌دارند.

وی تصریح کرد: به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان‌های متولی، اقدامات و برنامه‌ریزی برای این مناسبت صورت گرفته و کار متفاوتی رقم زده‌اند. امیدواریم ۱۳ آبان امسال یکی از ایام‌اللهی باشد که رقم می‌خورد. دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های تبیینی و عملیاتی برای تکریم این روز را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: شعار ۱۳ آبان امسال یک شعار ملی است با عنوان «متحد و استوار در برابر استکبار». همچنین نسل جوان باید با تاریخ کشور آشنا شود و دشمن‌شناسی یکی از ضرورت‌های ملت‌هاست. دشمن‌ترین دشمن‌ها با استقلال، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز، جز آمریکا نیست. ممکن است دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی هم باشند، اما این‌ها نیروهای نیابتی این شرّ در عالم هستند.

وی تصریح کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» یعنی مرگ بر سیاست‌های ظالمانه؛ مرگ بر حاکمان مسلط بر مقدرات سازمان‌های بین‌المللی که نماد همه این شرارت‌ها آمریکا است. تا زمانی که آمریکا با این هویت وجود دارد، شعار «مرگ بر آمریکا» هم وجود خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: سیاست‌های خصمانه و توطئه‌های آمریکا علیه این ملت در طول تاریخ وجود داشته و تبیین اینکه این سیاست یعنی مبارزه با استکبار و مقاومت، عین عقلانیت است. کشورهایی که عزت و شرافت خودشان را واگذار کردند و وابسته به آمریکا شدند، حتی امنیت و موجودیت خودشان را هم به خطر انداختند. در تعبیر معروف یکی از نویسندگان آمده است که دشمنی آمریکا خطرناک است، اما دوستی با آمریکا هلاکت است. این اتفاقی است که در مورد بعضی از کشورهای منطقه می‌بینیم. سیاست «اسرائیل بزرگ» که نماینده آمریکا در منطقه اعلام می‌کند، کشورهایی مثل ترکیه، عربستان، عراق، لبنان، اردن و مصر را هدف خود قرار داده است. این‌ها همه جزو دوستان آمریکا محسوب می‌شوند و حمله رژیم صهیونیستی به قطر در زمان برنامه‌ریزی برای مذاکرات آتش‌بس در غزه، نماد مواجهه آمریکا با دوستان خودش است. این اتفاق، اتفاقی است که شامل همه کسانی می‌شود که سیطره و هیمنه آمریکا را پذیرفته‌اند. در این شرایط، ایستادگی و مقاومت هزینه کمتری از تسلیم و سازش دارد و به مرور، در کرات و دفعات مختلف، این موضوع اثبات شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این روز ادامه داد: بیش از ۶ هزار نشست بصیرتی و روشنگری در فضای حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/