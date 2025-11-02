گلرو در تذکر شفاهی:
به گزارش ایلنا، عباس گلرو در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: مسئله نهادههای دام و طیور یکی از مشکلاتی است که اخیراً گریبانگیر دامداران عشایر و مرغداران شده است. این مهم در حالیست که مافیای نهاده نیز وجود دارد و متاسفانه تاکنون دولت به ویژه وزارت جهاد نتوانستند در این زمینه کاری انجام دهند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس اظهار کرد: کشور ما دارای دشتهای حاصلخیز و همچنین جوانان مستعد کار در حوزه کشاورزی است؛ بر این اساس چرا باید وارد کننده نهادههای دامی باشیم و در مقابل به فکر حل این معضل و تولید نهادهها در داخل کشور نباشیم.
وی افزود:رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود بر ضرورت فناوری کردن حوزههای جهاد کشاورزی به همین موضوع اشاره کردند که کشورمان دارای دشتهای حاصلخیز است اما ما وارد کننده نهادهای دامی و طیور هستیم.
گلرو در تذکری خطاب به صمت، ادامه داد: در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، معادن یکی از تکیهگاههای اساسی محسوب میشوند: ۷ درصد ظرفیت و ذخایر معدنی دنیا در کشورمان وجود دارد اما باید سوال کرد معادن در اقتصاد و تامین بودجه کشورمان چه نقشی دارند؟
وی بیان کرد: متاسفانه یکی از ظالمانترین قواعد کشور در حوزه معادن است که موجب شده این ثروت خدادادی به یغما برود؛ ریشههای بیانات مقام معظم رهبری در حوزه معدن و تاکیدات ایشان در این راستا دارای اهمیت است؛ ایشان فرمودند ما هنوز ۹۰ درصد ظرفیتهای معدنی را استفاده نمیکنیم و ارزش افزوده محصولات را مورد توجه قرار نمیدهیم.
وی تصریح کرد: ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند که باید به این حوزه ورود شود؛ کمیسیون صنایع اخیراً طرح اصلاح قانون معدن را در دستور کار خود قرار داده اما باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد