سردار ایزدی:
توانمندیهای ایران به نحوی است که نیازها خود را برطرف میکند
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی از امکانات و توانمندیهایی کاملاً بومی برخوردار است. توانمندیهای ایران اسلامی به نحوی است که نیازها و احتیاجات اساسی خود را در عرصه دفاعی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، برطرف میکند.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در گفتوگویی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروهای مسلح کشورمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بینی دشمن را به خاک مالیدند.
سرلشکر ایزدی با بیان اینکه دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه تقاضای آتشبس کرد، افزود: نیروهای مسلح ایران پس از این جنگ بر توانمندی خود افزودهاند و با مدیریت داهیانه فرمانده معظم کل قوا و برخورداری از پشتوانه مردمی، تواناییهای خود را توسعه دادهاند.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از امکانات و توانمندیهایی برخوردار است که این توانمندیها کاملاً بومی است.
وی با اشاره به اهمیت خودکفایی صنعت دفاعی، خاطرنشان کرد: توانمندیهای ایران اسلامی به نحوی است که نیازها و احتیاجات اساسی خود را در عرصه دفاعی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، برطرف میکند.