در صحن مجلس قرائت شد؛

اعلام وصول سوال ملی نماینده مبارکه از وزیر رفاه درخصوص کالابرگ

اعلام وصول سوال ملی نماینده مبارکه از وزیر رفاه درخصوص کالابرگ
عضو هیأت رئیسه مجلس سوال ملی زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

بنابر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس سوال ملی زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیک اعلام وصول می‌شود.

 

