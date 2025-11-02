به گزارش ایلنا، رمضان رحیمی دشتلویی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز ۱۳ آبان را روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور وقایع مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه دانشگاه و تبعید حضرت امام(ره) به عنوان برگ زرینی از مقطعی حساس در انقلاب اسلامی است که انقلاب دوم نامیده شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور باید بدانند بدون علم، تفکر، نقشه و کار درست نمی توان اقدامی کرد، اظهار داشت: ما در بخش های مختلف به پیشرفت علم و فناوری احتیاج داریم و امروز حفظ اقتدار و استقلال و مبارزه با تهدیدات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در گرو پیشرفت علم و اتحاد و انسجام ملت است.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، گفت: مردم دیگر تاب گرانی های افسارگسیخته را ندارند که هر روز قیمت ها بالا می رود اما حقوق ها ثابت مانده است. کارگر، بازنشسته، معلم و دیگر حقوق بگیران در تأمین حداقل معیشت خود درمانده اند. مردم از دولت وعده نمی خواهند بلکه اقدام می خواهند. وقتی سفره ها کوچک شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و اجاره نشینی سخت شده است، شعار کافی نیست.

رحیمی دشتلویی با انتقاد از رها شدن بازار و عدم نظارت درست، گفت: با گرانفروشان و سوءمدیریت ها برخورد نمی شود و زنجیره غذایی دچار مشکل شده است لذا دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت ها باید اقدام کند. نباید با معیشت مردم بازی کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: موضوع بحران آب در استان اصفهان و شهرستان فلاورجان بحرانی است که می توان گفت جدی ترین و حیاتی ترین مسأله امروز استان است. کمبود آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین تهدید واقعی جان و زندگی مردم و موجودیت استان است.

وی خطاب به پزشیکان درباره سفر چند ساعته رئیس جمهور به اصفهان گفت: شما شدت بحران را از نزدیک دیدید. فرونشست ناشی از خشکسالی زاینده رود منطقه را تهدید می کند لذا از وزیر نیرو و سازمان محیط زیست می خواهیم با نگاه ملی به این بحران ورود کنند که دیگر صرفا یک مسأله منطقه ای نبوده بلکه تهدیدی برای میراث فرهنگی، امنیت اجتماعی و حیات مردم است.

رحیمی دشتلویی در ادامه خطاب به وزیر راه گفت: نقاط حادثه خیز و نبود روشنایی در منطقه باید برطرف شود و پروژه فلاورجان-اصفهان هنوز به سرانجام نرسیده است. قطار سریع اصفهان-قم-تهران و متروی فلاورجان-اصفهان تعیین تکلیف شود.

عضو مجمع نمایندگان اصفهان در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلات دامداران گفت: کنترل قیمت و وجود صادرات پیاز بسیار مهم است که باید تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: باید هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف ۲۱ هزار معلم حق التدریسی اقدام شود. مگر می شود معلم ۹ ماه سال متولی تعلیم و تربیت دانش آموزان باشد اما ۳ ماه هیچ حقوق و بیمه ای نداشته باشد.

انتهای پیام/