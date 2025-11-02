خبرگزاری کار ایران
ارائه گزارشی از سازمان انرژی اتمی به رییس‌جمهور توسط اسلامی

ارائه گزارشی از سازمان انرژی اتمی به رییس‌جمهور توسط اسلامی
معاون رئیس‌جمهور در دیدار پزشکیان از سازمان انرژی اتمی ایران گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در جریان بازدید از سازمان انرژی اتمی ایران با جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور ارائه کرد.

همچنین محمدرضا کاردان، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، در گزارشی به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی هسته‌ای پرداخت.
 

ارائه گزارشی از سازمان انرژی اتمی به رییس‌جمهور توسط اسلامی


گفتنی است دکتر مسعود پزشکیان در این رویداد، با همراهی محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ضمن بازدید از راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو در سازمان انرژی اتمی ایران، در جریان تازه‌ترین دستاوردهای این صنعت در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و دیگر حوزه‌های تخصصی قرار گرفت.
 

ارائه گزارشی از سازمان انرژی اتمی به رییس‌جمهور توسط اسلامی

 

